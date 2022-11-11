Какой будет зима для украинского топливного рынка и как обстрелы энергетической инфраструктуры могут повлиять на спрос на топливо

После дефицитной весны и довольно бурного лета рынок горючего в Украине вступает в зимний сезон, характерный низким спросом на горючее. К весне в бизнесе останутся далеко не все из игроков рынка, которые зашли на него в период дефицита. Однако обстрелы инфраструктуры могут повысить спрос на бензин и дизтопливо в качестве топлива для генераторов.

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Топливный кризис, начавшийся в Украине после полномасштабного российского вторжения и ракетные удары по украинским нефтебазам, существенно трансформировал украинский рынок горючего. Отмена государственного регулирования стимулировала рост цен и маржи для импортеров, что обусловило приток в этот вид бизнеса многих новых игроков. Летом те, кто мог позволить себе бензовоз, начали завозить и импортировать и продавать горючее в Украине – если до полномасштабной войны в стране было только 60 импортеров горючего, то после топливного кризиса их стало уже 300.

Стремительный рост игроков на рынке обусловил и рост конкуренции. Это привело к снижению цен на топливо, которое усилилось и снижением цен на нефть. После стабилизации ситуации на рынке горючего Правительство решило вернуть акцизы на горючее, чтобы иметь возможность финансировать дорожный фонд. Хотя попытки вернуть акциз были еще в августе, парламенту удалось проголосовать за этот закон только в конце сентября .

Итак, в сентябре ожидая введения акциза импортеры завезли в страну импортеры завезли в страну большой объем дешевого горючего, что позволило большим сетям АЗС сдерживать цены на стелах довольно длительное время, тогда как в опте цена на горючее росла вслед за нефтяными котировками и ростом горючего. в Европейском союзе. В общем, это существенно сократило маржу новым игрокам и привело к тому, что новые трейдеры, зашедшие в топливный бизнес летом начинают думать о выходе из него. Зимой, когда на топливном рынке традиционно сезон затишь ситуация, а спрос на топливо минимальный новые игроки могут уйти из этого бизнеса, а уже весной их долю на рынке займут профессиональные трейдеры, давно в этом бизнесе.

При этом в условиях обстрелов энергетической инфраструктуры и регулярных отключений электроэнергии в Украине со стороны бизнеса стремительно растет спрос на генераторы. Конечно потребление одним генератором является небольшим, электроэнергия от него в три раза дороже электроэнергии из сети, и позволить себе купить генератор может далеко не каждый. Однако если обстрелы энергетической инфраструктуры, а также аварийные и стабилизационные отключения электроэнергии не прекратятся, спрос на генераторы и на горючее из них будет только расти.

Количество игроков на рынке может сократиться

По словам аналитика профильного издания "НефтеРынок" Александра Сиренко после полномасштабного вторжения рынок горючего переформатировался и на нем появилось много новых игроков. Однако мелкие игроки небольшую долю рынка. Они везут горючее автонормами и не вкладывают в развитие инфраструктуры.

Сиренко говорит, что рынок из-за войны горючего существенно сократился, а из-за обстрелов инфраструктуры сети АЗС будут экономить на дополнительных сервисах. Зимой, когда продажи на АЗС традиционно невысокие, спрос на топливо может сократиться еще больше, так что многие мелкие АЗС и оптовые трейдеры могут прекратить деятельность.

Кроме того, по словам эксперта, определенную нестабильность в розничный рынок горючего может внести национализация "Укрнафты", которая имеет в своем подчинении 500 АЗС.

"В некоторых районах эти АЗС чуть ли не единственные нормальные АЗС. А сейчас в связи с национализацией там сложилась ситуация, когда на этих АЗС может закончиться горючее", - говорит эксперт.

Он отмечает, что, несмотря на окончание кампании сбора урожая и падения спроса со стороны промышленных потребителей, на рынке сейчас сохраняется достаточно высокая маржа.

"Тонна дизельного горючего в Европе сейчас стоит тысячу долларов, на границе литр горючего будет стоить около 30 гривен. Если добавить НДС и акциз выйдет 35,5 гривен за литр. В среднем оптовик с учетом логистики завозит горючее за 40 гривен за литр, цена в опте 45-46 грн/л, а розничная цена 55 грн/л, поэтому для оптовиков маржа составляет 5 грн/л, а для АЗС около 10 грн/л, а для крупных сетей АЗС, которые являются одновременно и импортерами, маржа может составлять до 15 грн/л", - говорит Сиренко.

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн говорит, что рынок стабилизировался, а маржа игроков рынка существенно снизилась.

"Расчеты показывают, что начиная с октября розничная наценка на литре горючего в среднем по корзине нефтепродуктов упала до уровня, устанавливаемого механизмом государственного регулирования, который был отменен в мае этого года и в основном позволил преодолеть кризис", - говорит Куюн.

По его словам, летний период действительно характеризовался высокими наценками, но они были нужны для построения новой конфигурации рынка, системы его обеспечения.

"Например, флот бензовозов в этом году увеличился в три раза. Украинские трейдеры приобрели и арендовали заграницей танкеры, нефтебазы, железнодорожные цистерны. Сейчас рынок имеет достаточно горючего и новую систему обеспечения - более гибкую, надежную и безопасную. Одновременно имеем и возврат наценок к нормативному". даже меньше", – отмечает эксперт.

По словам Куюна, розничные цены сейчас у крупных операторов АЗС стабильны из-за высоких запасов горючего, которые были завезены в акциз, но скоро цены на бензин и дизель пойдут вверх. Также эксперт считает, что из-за снижения сезонного потребления количество игроков на рынке сократится, потому что новые игроки уйдут из этого бизнеса. Однако к новому сезону все структурируется, и их место займут профессиональные трейдеры.

Зимой может увеличиться потребление топлива генераторами.

Сиренко говорит, что уже в ноябре на топливном рынке появились новые направления потребления – это генераторы и автогаз в баллонах. Сжиженный газ начали покупать в баллонах после обстрелов энергетической инфраструктуры.

"В основном баллоны покупают жители мегаполисов типа Киева, которые к аварийным отключениям готовили на электроплитах, а сейчас для приготовления пищи используют сжиженный газ. Кроме того, автогаз активно используют в прифронтовых и деоккупированных районах, где нормального газоснабжения нет", - говорит Сиренко.

Что касается генераторов, то наибольшим спросом пользуются бензиновые генераторы небольшой мощности, которые значительно дешевле аналогичных дизельных. Потребление одного бензинового генератора, который может питать аптеку или холодильники в магазине около литра в час, на АЗС это не более чем заправка в канистру. Хотя в масштабах всей страны такой объем горючего может быть достаточно значительным.

Однако Куюн сомневается, что из-за увеличения потребления горючего путем активного использования генераторов в Украине могут возникнуть проблемы с поставкой нефтепродуктов.

"С ноября по март на топливном рынке продолжается так называемый мертвый сезон, когда потребление горючего всех марок минимально. И хотя оценить объемы потребления горючего генераторами сложно, вряд ли оно может быть сопоставимо с промышленным сезонным потреблением в летние месяцы", - отмечает эксперт.

По его словам, главным залогом стабильной и достаточной поставки горючего является новая система нефтепродуктообеспечения, которая была построена в результате разрушения врагом довоенной системы поставки горючего. В настоящее время весь объем импорта горючего поступает через западную границу. Принципиально новая и транспортная структура поставок, в частности до 40% импортируется автомобильным транспортом, хотя «автомобильного» импорта почти не было. В текущих условиях такая система более диверсифицированная, гибкая и безопасная.

Первое тестирование этой системы прошло с августа по октябрь во время сезонного пика потребления горючего. Этот период рынок прошел в языках профицита всех марок моторных топлив. Кроме этого, есть потенциал увеличения поставок в случае необходимости.