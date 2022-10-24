Великі мережі АЗС продовжують стримувати роздрібні ціни, незважаючи на ріст цін в опті

Ціни на пальне в опті продовжують зростати вслід за нафтовими котируваннями на світових ринках, однак системні оператори АЗС продовжують стримувати ціни на стелах. Через це нові імпортери, котрі завозять пальне автонормами можуть піти з ринку.

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За словами засновника групи "Прайм" Дмитра Льоушкіна, ціни на пальне на оптовому ринку значно зросли, однак системні оператори стримують ціни на стелах. Через це маржа на АЗС суттєво знизилася.

"Я думаю, що цього тижня(24-30 жовтня) маркетмейкери підвищать роздрібні ціни. Маржа зараз занадто низька, в деяких випадках доходить до неподобства оскільки оптові ціни в регіоні вищі ніж на АЗС, такого не повинно бути, це нонсенс", - каже Льоушкін.

За його словами, такі системні оператори як ОККО та WOG все ж дещо підняли ціни на пальне в роздріб, скоротивши знижки для своїх клієнтів, при цьому залишивши незмінними ціни на стелах АЗС.

Експерт вважає, що ціни на пальне в опті досягли стелі і далі рости не будуть. Навпаки є певний потенціал до зниження цін.

Аналітик профільного видання "НафтоРинок" Олександр Сіренко також констатує зростання цін в опті при тому, що системні оператори утримують роздрібні ціни. Однак невеликі регіональні мережі АЗС, які раніше торгували в роздріб нижче ніж національні оператори підвищують ціни, підтягуючи їх до значень системних мерез АЗС.

"У нас у вересні був привезений рекордний обсяг бензину та дизеля. При цьому зараз у нас превалюють постачання автонормами, які динамічно змінюють ціну. Зараз, при високих нафтових котируваннях, дрібні імпортери привозять дорогий ресурс. Однак великі імпортери, які у вересні привезли багато пального, стримують ціну навіть в опті. Місцями вони продають дешевше, ніж розмитнюють. Я думаю, що в перспективі це може привести до скорочення кількости імпортерів. Ті хто почав завозили пальне автонормами в червні-липні не витримають конкуренції", - каже Сіренко.

Він також зазначає, що в регіонах активізувались перевірки на АЗС з боку податківців та інших контролюючих органів.

"Зараз вони виписують штрафи за порушення в веденні журналів на АЗС, кожен літр пального і так обліковують в податковій в електронному вигляді, але перевіряючі вимагають і письмового обліку", - зазначає Сіренко.

Також експерт відзначає і зростання цін на автогаз. Це в першу чергу пов'язано з ростом промислового споживання цього виду пального. Через стрімкий ріст цін на природний газ бізнес ще до повномасштабного російського вторгнення почав переоріентовувати своє виробництво на автогаз.

Мережа АЗС Ціна на бензин А-95 грн/л Ціна на дизпальне Ціна на автогаз OKKO 51 55 27,99 WOG 51 55 28,53 Socar 50,99 56,99 - Motto 46,98 53,88 27,58 БРСМ-Нафта 47,99 52,99 27,39

Ціни на пальне в великих мережах АЗС м. Київ