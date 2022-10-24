Крупные сети АЗС продолжают сдерживать розничные цены, невзирая на рост цен в опте.

Цены на горючее в опте продолжают расти вслед за нефтяными котировками на мировых рынках, однако системные операторы АЗС продолжают сдерживать цены на стелах. Из-за этого новые импортеры, завозящие горючее автонормами, могут уйти с рынка.

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По словам основателя группы "Прайм" Дмитрия Леушкина, цены на горючее на оптовом рынке значительно выросли, однако системные операторы сдерживают цены на стелах. Поэтому маржа на АЗС существенно снизилась.

"Я думаю, что на этой неделе (24-30 октября) маркетмейкеры повысят розничные цены. Маржа сейчас слишком низкая, в некоторых случаях доходит до безобразия поскольку оптовые цены в регионе выше чем на АЗС, такого не должно быть, это нонсенс", - говорит. Левкин.

По его словам, такие системные операторы, как ОККО и WOG, все же несколько подняли цены на топливо в розницу, сократив скидки для своих клиентов, при этом оставив неизменными цены на стелах АЗС.

Эксперт считает, что цены на горючее в опте достигли потолка и дальше расти не будут. Напротив, есть определенный потенциал к снижению цен.

Аналитик профильного издания "НефтеРынок" Александр Сиренко также констатирует рост цен в опте при том, что системные операторы удерживают розничные цены. Однако небольшие региональные сети АЗС, которые ранее торговали в розницу ниже национальных операторов, повышают цены, подтягивая их к значениям системных мерз АЗС.

"У нас в сентябре был привезен рекордный объем бензина и дизеля. При этом сейчас у нас превалируют снабжение автонормами, динамично изменяющими цену. Сейчас, при высоких нефтяных котировках, мелкие импортеры привозят дорогой ресурс. Однако крупные импортеры, которые в сентябре привезли много топлива, сдерживают цену даже в опте. Местами они продают дешевле, чем растаможивают. Я думаю, что в перспективе это может привести к сокращению количества импортеров. Начавшие завозили горючее автонормами в июне-июле не выдержат конкуренции", - говорит Сиренко.

Он также отмечает, что в регионах активизировались проверки на АЗС со стороны налоговиков и других контролирующих органов.

"Сейчас они выписывают штрафы за нарушение в ведении журналов на АЗС, каждый литр горючего и так учитывают в налоговой в электронном виде, но проверяющие требуют и письменного учета", – отмечает Сиренко.

Также эксперт отмечает рост цен на автогаз. Это, в первую очередь, связано с ростом промышленного потребления этого вида горючего. Из-за стремительного роста цен на газ бизнес еще до полномасштабного российского вторжения начал переориентировать свое производство на автогаз.

Сеть АЗС Цена на бензин А-95 грн/л Цена на дизтопливо Цена на автогаз OKKO 51 55 27,99 WOG 51 55 28,53 Socar 50,99 56,99 - Motto 46,98 53,88 27,58 БРСМ-Нефть 47,99 52,99 27,39

Цены на горючее в крупных сетях АЗС г. Киев