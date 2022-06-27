Аграрії почали імпортувати паливо самостійно. Через це ціни на оптовому ринку знижуються

Через високі ціни на оптовому ринку, кінцеві споживачі палива в бізнес-сегменті почали імпортувати його самостійно. Через це ціни на бензин та дизельне паливо на оптовому ринку пішли вниз.

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За словами аналітика профільного видання "НафтоРинок" Олександра Сиренка в п'ятницю 24 червня оптові ціни на бензин і дизпаливо знижувалися двічі і після 14:00 ціни стали нижчими за роздрібні. Так, у Західних регіонах України можна було знайти пропозиції бензину в опті 47 грн/л, а дизпалива 51 грн/л.

Зазначимо, з початку російського вторгнення та дефіциту на ринку палива ціни на паливо на оптовому ринку, які орієнтовані на бізнес сегмент вище, ніж ціни на АЗС, де до 17 травня діяло державне регулювання. Навіть після скасування держрегулювання, уряд шляхом переговорів з найбільшими гравцями ринку встановив певні рекомендовані ціни, через що ціни на паливо для населення все ж таки нижчі ніж для бізнесу.

Сіренко зазначає, що якщо у мирний час націнка постачальників на тонні бензину була 20 доларів, то після початку бойових дій та дефіциту вона зросла до 150 доларів. При цьому таку націнку виставляють і ті постачальники, які перевозять паливо через кордон та ті, хто розвозить його Україною.

Через високі ціни великі кінцеві споживачі палива в бізнес-сегменті, насамперед це стосується великих агрохолдингів, закупили бензовози і почали імпортувати паливо самостійно. Це більшою мірою й сприяло зниженню цін на паливо у бізнес-сегменті.

У свою чергу, засновник групи "Прайм" Дмитро Леушкін зазначає, що ринок в Україні наповнений бензином і дизпаливом в середньому на 70-75%. Більшою мірою він наповнений у західних та південних регіонах країни, а на сході та півночі ще є проблеми. У Києві на АЗС є дизельне паливо, але мало бензину, проте, на думку Леушкіна, бензин до столиці поставлять у потрібних обсягах протягом одного-двох днів.

Засновник групи "Прайм" зазначає, що поточна ситуація на ринку триватиме ще дуже довгий час, оскільки гравці ринку закупили бензовози вже в достатній кількості, а поставляти паливо більшими обсягами на нафтобази в умовах війни ніхто не буде.

Також за словами Леушкіна через ситуацію, викликану дефіцитом палива в Україні, на ринку з'явилося дуже багато дрібних гравців і сам ринок став більш конкурентним. При цьому значну частину нових імпортерів палива складають кінцеві споживачі палива у бізнес-сегменті.

"Раніше великі гравці ринку завжди піднімали ціни на пальне під збиральну кампанію. Зараз ринок змінився настільки, що грати в монополію вже не вийде", - каже Леушкін.