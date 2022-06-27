Аграрии начали импортировать топливо самостоятельно. Из-за этого цены на оптовом рынке снижаются

Из-за высоких цен на оптовом рынке, конечные потребители топлива в бизнес-сегменте начали импортировать его самостоятельно. Из-за этого цены на бензин и дизельного топливо на оптовом рынке пошли вниз.

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По словам аналитика профильного издания "НафтоРынок" Александра Сиренко в пятницу 24 июня оптовые цены на бензин и дизтопливо снижались дважды и после 14:00 цены стали ниже чем розничные. Так, в Западных регионах Украины можно было найти предложения бензина в опте по 47 грн/л, а дизтоплива 51 грн/л.

Отметим, с начала российского вторжения и дефицита на рынке топлива цены на топливо на оптовом рынке, которые ориентирован на бизнес сегмент выше чем цены на АЗС, где до 17 мая действовало государственное регулирование. Даже после отмены госрегулирования, правительство путем переговоров с крупнейшими игроками рынка установило определенные рекомендованные цены из-за чего цены на топливо для населения все же ниже чем для бизнеса.

Сиренко отмечает, что если в мирное время наценка поставщиков на тонне бензина была 20 долларов, то после начала боевых действий и дефицита она выросла до 750 долларов. При этом такую наценку выставляют и те поставщики, которые перевозят топливо через границу и те, кто развозит его по Украине.

Из-за высоких цен крупные конечные потребители топлива в бизнес-сегменте, в первую очередь это касается крупных агрохолдингов, закупили бензовозы и начали импортировать топливо самостоятельно. Это в большей мере и способствовало снижению цен на топливо в бизнес-сегменте.

В свою очередь основатель группы "Прайм" Дмитрий Лёушкин отмечает, что рынок в Украине наполнен бензином и дизтопливом в среднем на 70-75%. В большей мере он наполнен в западных и южных регионах страны, а на востоке и севере еще есть проблемы. В Киеве на АЗС есть дизельное топливо, но мало бензина, однако по мнению Лёушкина, бензин в столицу поставят в нужных объемах в течение одного-двух дней.

Основатель группы "Прайм" отмечает, что текущая ситуация на рынке продлиться еще очень долгое время, поскольку игроки рынка закупили бензовозы уже в достаточном количестве, а поставлать топливо большими объемами на нефтебазы в условиях войны никто не будет.

Также по словам Лёушкина из-за ситуации вызваной дефицитом топлива в Украине на рынке появилось очень много мелких игроков и сам рынок стал более конкурентным. При этом значительную часть новых импортеров топлива составляют конечные потребители топлива в бизнес-сегменте.

"Раньше крупные игроки рынка всегда взвинчивали цены на топливо под уборочную кампанию. Сейчас рынок изменился настолько, что играть в монополию уже не получится", - говорит Лёушкин.