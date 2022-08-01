На паливному ринку падіння цін через великий об'єм поставок

Паливна криза, яку Україна пережила в травні-червні, призвела до того, що на оптовому ринку палива з'явилося багато нових гравців. В результаті через великий обсяг постачання та падіння споживання на ціни на бензин і дизпаливо в опті падають.

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За словами аналітика профільного видання "НафтоРинок" на оптовому ринку бензину та дизпалива спостерігається тренд зниження цін. Падіння цін обумовлено низькими порівняно з червнем котируваннями на зовнішніх ринках, а також збільшенням пропозиції на ринку.

На оптовому ринку дизельного палива стався обвал цін і, як результат, група "Приват" знизила на своїх АЗС ціни дизпаливо на 2 гривні. Крім того, обвал цін відбувається на оптовому ринку бензину.

"Наприкінці липня ми спостерігали різке збільшення імпорту бензину. Ми вважає, що це відбувається через те, що багато трейдерів завозять паливо "в сліпу" не бачачи потреб ринку, сподіваючись завезти і комусь продати. Хоча бензин у великих обсягах зараз нікому не потрібний", - каже експерт.

За його словами, споживання палива через війну впало більш ніж на 30%, проте імпортери завозять ресурс, не аналізуючи реальних потреб ринку, внаслідок чого на ринку профіцит.

У свою чергу засновник групи "Прайм" Дмитро Леушкін каже, що паливний ринок в Україні, як і раніше, дефіцитний, а ресурсу, що завозиться, як і раніше, не достатньо для забезпечення потреби країни. Однак через велику кількість нових гравців, які не мають напрацьованої клієнтської бази та власних АЗС, а для збуту ресурсу часто вдаються до демпінгу складається враження профіциту на ринку.

"Ми зараз маємо цікаву ситуацію на ринку, коли велика кількість перевізників стали трейдерами. Практично всі, хто отримав ліцензію на перевезення палива, стали завозити його самостійно. Бензовоз коштує 80-90 тис. євро, а заповнити його дизелем - 30 тис. євро. Тобто ті, хто знайшов 80-90 тис. євро, знайшов і 30 тис. щоб купити дизель, однак у них немає своєї клієнтської бази, немає своїх АЗС і немає трейдерського досвіду. стикаються з досвідченими закупівельниками палива, які вміють збивати ціни", - каже бізнесмен.

Також, за словами Леушкіна, ефект переповненості ринку обумовлений тим, що ринок зараз працює "з коліс" і ніхто не зберігає ресурс на нафтобазах. В результаті всі торгують "з коліс" та складається враження, що ресурсу дуже багато.