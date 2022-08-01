На топливном рынке падение цен из-за большого объема поставок

Топливный кризис, который Украина пережила в мае-июне привел к тому, что на оптовом рынке топлива появилось много новых игроков. В результате из-за большого объема поставок и падения потребления на цены на бензин и дизтопливо в опте падают.

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По словам аналитика профильного издания "НафтоРынок" Александра Сиренко на оптовом рынке бензина и дизтопилива наблюдается тренд снижения цен. Падение цен обусловлено низкими по сравнению с июнем котировками на внешних рынках, а также увеличением предложения на рынке.

На оптовом рынке дизельного топлива произошел обвал цен и как результат группа "Приват" снизила на своих АЗС цены дизтопливо на 2 гривны. Кроме того обвал цен происходит на оптовом рынке бензина.

"В конце июля мы наблюдали резкое увеличение импорта бензина. Мы считает, что это происходит из-за того, что многие трейдеры завозят топливо "в слепую" не видя потребностей рынка, в надежде завезти и кому-то продать. Хотя бензин в больших объемах сейчас никому не нужен", — говорит эксперт.

По его словам, потребление топлива из-за войны упало более чем на 30%, однако импортеры завозят ресурс не анализируя реальных потребностей рынка, вследствие чего на рынке профицит.

В свою очередь основатель группы "Прайм" Дмитрий Лёушкин говорит, что топливный рынок в Украине по-прежнему дефицитный, а завозимого ресурса по-прежнему не достаточно для обеспечения потребности страны. Однако из-за большого количества новых игроков, которые не имеют наработанной клиентской базы и собственных АЗС, а для сбыта ресурса часто прибегают к демпингу складывается впечатление профицита на рынке.

"Мы сейчас имеем интересную ситуацию на рынке, когда большое количество перевозчиков стали трейдерами. Практически все кто получил лицензию на перевозку топлива стали завозить его самостоятельно. Бензовоз стоит 80-90 тыс. евро, а заполнить его дизелем - 30 тыс. евро. То есть те кто нашел 80-90 тыс. евро нашел и 30 тыс. чтобы купить дизель. Однако у них нет своей клиентской базы, нет своих АЗС и нет трейдерского опыта. Новые игроки завозят дизель в надежде, что у них его кто-то купит и сталкиваются с опытными закупщиками топлива, которые умеют сбивать цены", - говорит бизнесмен.

Также по словам Лёушкина эффект переполненности рынка обусловлен тем, что рынок сейчас работает "с колес" и никто не хранит ресурс на нефтебазах. В результате все торгуют "с колес" и складывается впечатление, что ресурса очень много.