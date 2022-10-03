Значний об'єм пального, завезеного до введення акцизу, втримав ціни від зростання

28 вересня президент Володимир Зеленський підписав закон про повернення акцизу на пальне. Однак через те, що трейдери завезли великий об'єм пального ще до введення акцизу фактор акцизу що мав призвести до зростання цін був нівельований.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

За словами засновника групи "Прайм" Дмитра Льоушкіна акциз вже ввели, але на ринку є велика кількість дешевшого ресурсу, який ввезли ще до введення акцизу. Це збиває зростання цін, що мало б відбутися через повернення акцизу на пальне.

На думку бізнесмена, ціни все одно будуть зростати, хоча це зростання буде досить плавним.

"Ми очікуємо зростання ціни на бензин та дизпальне на 0,5-1 гривні за літр ближче до кінця тижня. Пального багато, але і попит на нього також є. Зараз в аграріїв пік збору врожаю цукрового буряка та соняшника, тому вони активно споживають пальне. Крім цього активно працюють "Зернові коридори", тож перевезення вантажів в південному напрямку також досить активні. Також фактор, що може вплинути на зростання ціни - ріст котирувань на нафту, котрий відбувся на початку цього тижня", - каже Льоушкін.

Однак аналітик профільного видання "НафтоРинок" Олександр Сіренко зазначає, що після довгого тренду падіння цін на нафту ціни на пальне також будуть падати. Крім цього через холодну дощовиту погоду буде скорочуватися попит на пальне з боку водіїв.

Сіренко каже, що найбільші оператори паливного рітейлу поки не змінили ціни на стелах АЗС, однак після введення акцизу пройшло ще замало часу, щоб фактор акцизу спрацював на роздрібному ринку. Однак через велику конкуренцію напередодні зимового сезону, ціни можуть навіть знизитися.

Експерт зазначає, що на ринку автогазу після введення акцизу ціни на цей вид пального підвищилися на 0,5-1 грн на літрі. Однак в жовтні прогнозується зниження попиту на цей вид пального, а сам ринок дуже конкурентний, тому ближче до кінця тижня(7 жовтня) ціни можуть відкотитися до тих, котрі були напередодні введення акцизу.

"На ринку автогазу реалізація дуже погана. Автогаз зазвичай використовують не для бізнесу, а звичайні водії для заправки власних авто. Зараз через погану погоду люди майже не їздять. Крім цього більшість поставок на цьому ринку відбувається автомобільним транспортом, тому динаміка прийняття рішень щодо ціни та конкуренція на цьому ринку дуже високі", - каже Сіренко.

Мережа АЗС Ціна на бензин А-95 грн/л Ціна на дизпальне Ціна на автогаз OKKO 52,00 55,00 26,99 WOG 51,00 55,00 25,98 Socar 50,99 56,99(NANO) - Motto 49,98 52,48 25,88 БРСМ-Нафта 47,99 51,49 25,79

Ціни на пальне в великих мережах АЗС м. Київ