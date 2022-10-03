Значительный объем горючего, ввезенного до введения акциза сдержал цены от роста

28 сентября президент Владимир Зеленский подписал закон о возвращении акциза на горючее. Однако из-за того, что трейдеры завезли большой объем горючего еще до введения акциза, фактор акциза, который должен был привести к росту цен, был нивелирован.

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По словам основателя группы "Прайм" Дмитрия Леушкина, акциз уже ввели, но на рынке есть большое количество более дешевого ресурса, который ввезли еще до введения акциза. Это сбивает рост цен, который должен произойти из-за возвращения акциза на горючее.

По мнению бизнесмена, цены все равно будут расти, хотя этот рост будет достаточно плавным.

"Мы ожидаем роста цены на бензин и дизтопливо на 0,5-1 гривны за литр ближе к концу недели. Горючего много, но и спрос на него тоже есть. Сейчас у аграриев пик сбора урожая сахарной свеклы и подсолнечника, поэтому они активно потребляют топливо "Помимо этого активно работают "Зерновые коридоры", поэтому перевозка грузов в южном направлении также достаточно активна. Также фактор, который может повлиять на рост цены - рост котировок на нефть, который произошел в начале этой недели", - говорит Леушкин.

Однако аналитик профильного издания "НефтеРынок" Александр Сиренко отмечает, что после долгого тренда падения цен на нефть цены на горючее также будут падать. Кроме этого из-за холодной дождливой погоды будет сокращаться спрос на горючее со стороны водителей.

Сиренко говорит, что крупнейшие операторы топливного ритейла пока не изменили цены на стелах АЗС, однако после введения акциза прошло слишком мало времени, чтобы фактор акциза сработал на розничном рынке. Однако из-за большой конкуренции в преддверии зимнего сезона цены могут даже снизиться.

Эксперт отмечает, что на рынке автогаза после введения акциза цены на этот вид горючего повысились на 0,5-1 грн. на литре. Однако в октябре прогнозируется снижение спроса на этот вид горючего, а сам рынок очень конкурентен, поэтому ближе к концу недели (7 октября) цены могут откатиться к тем, кто был накануне введения акциза.

"На рынке автогаза реализация очень плохая. Автогаз обычно используют не для бизнеса, а обычные водители для заправки собственных авто. Сейчас из-за плохой погоды люди почти не ездят. Кроме этого большинство поставок на этом рынке происходит автомобильным транспортом, поэтому динамика принятия решений по цене и конкуренция на этом рынке очень высока", - говорит Сиренко.

Сеть АЗС Цена на бензин А-95 грн/л Цена на дизтопливо Цена на автогаз OKKO 52,00 55,00 26,99 WOG 51,00 55,00 25,98 Socar 50,99 56,99(NANO) - Motto 49,98 52,48 25,88 БРСМ-Нефть 47,99 51,49 25,79

Цены на горючее в крупных сетях АЗС г. Киев