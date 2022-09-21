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Верховна Рада повернула акцизи на пальне
Верховна Рада на засіданні 21 вересня підтримала законопроект 7668-д, який передбачає повернення акцизів на пальне.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
"Рада повернула акцизний податок на пальне. Відповідний законопроект № 7668-д був підтриманий в цілому", - зазначив Железняк.
За прийняття законопректу проголосувало 255 депутатівПідписуйтеся на наш YouTube канал
Згідно його положень повертаються акцизи у розмірі:
- бензин 100€/ 1000 літрів;
- дизель 100€/ 1000 літрів;
- біопаливо 100€/ 1000 літрів;
- газ 52 €/ 1000 літрів;
При цьому ПДВ залишається на рівні 7%.
Також зроблена пільга для палива на потреби Міноборони. Для військових акциз буде 0€/ 1000 літрів. Ця пільга буде діяти виключно для Міноборони на період воєнного та надзвичайного стану.
"Закон вступає в силу через день після опублікування, тому повернення акцизів треба очікувати в кінці вересня. Всі ці пільги діють до кінця військового стану, але не пізніше 01 липня 2023 року", - зазначив Железняк.
Зауважимо, експерти та учасники ринку вважають, що у разі набуття чинності цього закону, ціна на пальне в опті зросте, а ціна на АЗС суттєво не зростатиме через конкуренцію на ринку.