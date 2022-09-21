Верховна Рада повернула акцизи на пальне

Верховна Рада на засіданні 21 вересня підтримала законопроект 7668-д, який передбачає повернення акцизів на пальне.

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Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Рада повернула акцизний податок на пальне. Відповідний законопроект № 7668-д був підтриманий в цілому", - зазначив Железняк.

За прийняття законопректу проголосувало 255 депутатів

Згідно його положень повертаються акцизи у розмірі:

бензин 100€/ 1000 літрів;

дизель 100€/ 1000 літрів;

біопаливо 100€/ 1000 літрів;

газ 52 €/ 1000 літрів;

При цьому ПДВ залишається на рівні 7%.

Також зроблена пільга для палива на потреби Міноборони. Для військових акциз буде 0€/ 1000 літрів. Ця пільга буде діяти виключно для Міноборони на період воєнного та надзвичайного стану.

"Закон вступає в силу через день після опублікування, тому повернення акцизів треба очікувати в кінці вересня. Всі ці пільги діють до кінця військового стану, але не пізніше 01 липня 2023 року", - зазначив Железняк.

Зауважимо, експерти та учасники ринку вважають, що у разі набуття чинності цього закону, ціна на пальне в опті зросте, а ціна на АЗС суттєво не зростатиме через конкуренцію на ринку.