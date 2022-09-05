Повернення акцизів на пальне підніме ціну в опті, але найближчим часом навряд чи вплине на ціну на стеллі.

30 серпня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект 7668-д, який передбачає повернення акцизів на паливо. Експерти та учасники ринку зазначають, що у разі набуття чинності цим законом, ціна на пальне в опті зросте, а ціна на АЗС найближчим часом не зростатиме через конкуренцію.

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За словами засновника гурту "Прайм" Дмитра Леушкіна, після повернення акцизу для споживача мало що зміниться, а ціна в опті зросте та уріже маржу для мереж. Після повернення акцизу ціна на бензин дизпаливо підніметься в опті, проте на стеллі залишиться тим самим.

"Великі мережі будуть тримати ціну, щоб видавити з ринку дрібних гравців і набити клієнтів перед настанням осінньо-зимового періоду. Восени та взимку ринок мізерний і клієнтів дуже мало. Тому великі мережі будуть тримати ціну розраховуючи, що за однакової ціни водії заправлятимуться на заправках з ім'ям, а не на бочках", - каже бізнесмен.

За його словами, зараз на ринку багато малих гравців, які купили бензовози під час паливної кризи та встигли заробити на надмаржі. Однак після тривалого падіння цін, повернення акцизу та низької активності торгів паливний бізнес стане для таких гравців малопривабливим.

Аналітик профільного видання "Нафторинок" Олександр Сіренко каже, що оптовий ринок бензину та дизпалива минулого тижня (29 серпня - 4 вересня) більше реагував на динаміку світових цін на нафту, ніж на новини про повернення акцизу.

У свою чергу, ринок автогазу зупинив падіння, яке на піку досягало ціни на стеллі в 23,85 грн/л.

"Після введення акцизу автогаз має подорожчати на 2 гривні. Однак насправді він подорожчає не так суттєво, оскільки ринок залишається профіцитним. Я думаю, що середня ціна на стеллі додасть одну гривню. За бензином і дизелем такого підвищення не буде", - говорить Сіренко.