Верховная Рада вернула акцизы на горючее

Верховная Рада на заседании 21 сентября поддержала законопроект 7668-д, предусматривающий возврат акцизов на горючее.

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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Верховная Рада вернула акциз на горючее. Соответствующий законопроект №7668-д был поддержан в целом", - отметил Железняк.

За принятие законопроекта проголосовало 255 депутатов.

Согласно его положениям возвращаются акцизы в размере:

бензин 100€/1000 литров;

дизель 100€/1000 литров;

биотопливо 100€/1000 литров;

газ 52€/1000 литров;

При этом НДС остается на уровне 7%.

Также сделана льгота для топлива на нужды Минобороны. Для военных акциз будет 0€/1000 литров. Эта льгота будет действовать исключительно для Минобороны в период военного и чрезвычайного положения.

"Закон вступает в силу через день после опубликования, поэтому возвращения акцизов следует ожидать в конце сентября. Все эти льготы действуют до конца военного положения, но не позднее 01 июля 2023 года", - отметил Железняк.

Заметим, эксперты и участники рынка считают, что в случае вступления в силу этого закона цена на топливо в опте вырастет, а цена на АЗС существенно не будет расти из-за конкуренции на рынке.