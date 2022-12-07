Россия планирует установить минимальную цену на нефть в ответ на ограничение G7

Россия рассматривает два возможных варианта ответных действий на введение странами G7 Австралией и Европейским Союзом предельной цены на российскую нефть.

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Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что Москва рассматривает либо установление фиксированной цены на национальные баррели, либо установление максимальных скидок по международным стандартам, по которым они могут продаваться.

Один из подходов предусматривает установление максимальной скидки на российскую нефть по мировым стандартам, которую национальные производители не смогут превышать, предлагая свои баррели клиентам.

Скидка будет регулярно пересматриваться с учетом ситуации на мировом энергетическом рынке.

Другим вариантом было бы установить фиксированную цену, которая также регулярно пересматривалась.

Вице-премьер-министр РФ Александр Новак заявил, что любой инструмент против ограничения, используемый Россией, будет принят до конца года, предполагая, что спешить с ответом не стоит.

По данным издания, Кремль готовит президентский указ, запрещающий российским компаниям и любым трейдерам, покупающим национальную нефть, продавать ее любому, кто участвует в ограничении цены.

Высокопоставленные должностные лица России, включая президента Владимира Путина, неоднократно заявляли, что страна не будет соблюдать лимит, утверждая, что он не рыночный и может иметь серьезные последствия для баланса спроса и предложения во всем мире.

Россия прекратит поставки сырой нефти любому клиенту, придерживающемуся ценового ограничения и готова временно сократить добычу нефти, если это необходимо, отметил Новак.

"На кону – глобальные предложения сырой нефти и основной источник дохода для Москвы. G-7 надеется, что, установив ограничения, бочки России будут продолжать течь, но по цене, которая лишит Кремль финансирование войны в Украине", - пишет Bloomberg.

Отметим, 5 декабря официально вступило в силу решение об эмбарго на поставку российской нефти в страны Европейского союза.

2 декабря Европейский Союз окончательно договорился установить предельную цену на поставляемую морским транспортом российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

Также страны "Большой семерки" (G7) и Австралия по достижении договоренности между 27 государствами-членами ЕС установили порог цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.