Росія планує встановити мінімальну ціну на нафту у відповідь на обмеження G7

Росія розглядає два можливі варіанти дій у відповідь на запровадження країнами G7 Австралією та Європейським Союзом граничної ціни на російську нафту.

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Про це пише Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що Москва розглядає або встановлення фіксованої ціни на національні барелі, або встановлення максимальних знижок до міжнародних стандартів, за якими вони можуть продаватися.

Один із підходів передбачає встановлення максимальної знижки на російську нафту до світових стандартів, яку національні виробники не зможуть перевищувати, пропонуючи свої барелі клієнтам.

Знижка буде регулярно переглядатися з урахуванням ситуації на світовому енергетичному ринку.

Іншим варіантом було б встановити фіксовану ціну, яка також регулярно переглядалася.

Віце-прем'єр-міністр РФ Олександр Новак заявив, що будь-який інструмент проти обмеження, який використовує Росія, буде прийнято до кінця року, припускаючи, що поспішати з відповіддю не варто.

За даними видання, Кремль готує президентський указ, який заборонить російським компаніям і будь-яким трейдерам, які купують національну нафту, продавати її будь-кому, хто бере участь у обмеженні ціни.

Високопосадовці Росії, включно з президентом Володимиром Путіним, неодноразово заявляли, що країна не буде дотримуватися ліміту, стверджуючи, що він не ринковий і може мати серйозні наслідки для балансу попиту та пропозиції в усьому світі.

Росія припинить постачання сирої нафти будь-якому клієнту, який дотримується цінового обмеження і готова тимчасово скоротити видобуток нафти, якщо це необхідно, зазначив Новак.

"На кону – глобальні пропозиції сирої нафти та основне джерело доходу для Москви.G-7 сподівається, що, встановивши обмеження, бочки Росіїпродовжуватимуть текти, але за ціною, яка позбавить Кремль фінансування війни в Україні", - пише Bloomberg.

Зазначимо, 5 грудня офіційно набуло чинності рішення про ембарго на постачання російської нафти у країни Європейського союзу.

2 грудня Європейський Союз остаточно домовився встановити граничну ціну на російську нафту, що постачається морським транспортом, на рівні 60 доларів за барель.

Також країни "Великої сімки" (G7) та Австралія після досягнення домовленості між 27 державами-членами ЄС встановили поріг цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.