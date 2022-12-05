Японія встановила ціновий ліміт на російську нафту

Японія запровадила ліміт ціни на російську нафту з понеділка, 5 грудня, але сира нафта, імпортована з заводу "Сахалін-2", буде виключена з обмежень.

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Про це йдеться у заяві уряду Японії, пише Reuters.

Зазначається, що рішення було прийнято після домовленості між країнами Великої сімки та Австралією в п’ятницю про обмеження ціни на російську сиру нафту на рівні 60 доларів за барель в рамках останнього кроку щодо введення санкцій проти Москви через її війну в Україні.

Виняток сирої нафти з далекосхідного російського проекту "Сахалін-2", в якому японські енергетичні оператори мають частку після виходу Shell, було прийнято "у світлі енергетичної безпеки Японії", йдеться в заяві уряду.

Про подальші заходи щодо російських нафтопродуктів, які мають початися 5 лютого 2023 року, буде оголошено пізніше, додається в заяві уряду Японії.

Зазначимо, 5 грудня офіційно набуло чинності рішення про ембарго на постачання російської нафти у країни Європейського союзу.

2 грудня Європейський Союз остаточно домовився встановити граничну ціну на російську нафту, що постачається морським транспортом, на рівні 60 доларів за барель.

Також країни "Великої сімки" (G7) та Австралія після досягнення домовленості між 27 державами-членами ЄС встановили поріг цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.