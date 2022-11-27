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Шольц підтримує ембарго на російську нафту з 1 січня
Німеччина готова підтримати ембарго та замінити російську нафту по трубопроводу "Дружба". З 1 січня до Німеччини не повинно надходити жодної краплі російської нафти.
Про це пише німецьке видання Welt.
Зазначається, що нафтопереробні заводи у Шведті та Лойні досі постачають російську нафту трубопроводом "Дружба". Проте федеральний уряд хоче зупинити закупівлю із 1 січня.
У майбутньому частина нафти транспортуватиметься до порту Росток танкерами, а звідти до Шведта трубопроводом. Федеральний уряд також веде переговори з Польщею про можливі постачання через порт Гданськ.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб створити технічні передумови для більшої кількості варіантів постачання нафти через порт Росток, але водночас також і з Польщі", - заявив Шольц.
Він підкреслив, що з січня російськими трубопроводами до Німеччини не повинно надходити ні краплі нафти.
"Ми весь час готуємося до того, що є майбутнє, навіть якщо більше не буде постачання нафти з російських трубопроводів до Шведта, а також до Лойна", - заявив Шольц.
Зазначимо, Польща шукає підтримки Німеччини для введення санкцій ЄС щодо польсько-німецької ділянки нафтопроводу "Дружба", щоб Варшава могла відмовитися від угоди про купівлю російської нафти наступного року без сплати штрафів.
Раніше країни ЄС погодили восьмий пакет санкцій проти РФ разом з обмеженням цін на нафту, але не назвали граничний рівень.