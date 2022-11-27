Шольц підтримує ембарго на російську нафту з 1 січня

Німеччина готова підтримати ембарго та замінити російську нафту по трубопроводу "Дружба". З 1 січня до Німеччини не повинно надходити жодної краплі російської нафти.

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Про це пише німецьке видання Welt.

Зазначається, що нафтопереробні заводи у Шведті та Лойні досі постачають російську нафту трубопроводом "Дружба". Проте федеральний уряд хоче зупинити закупівлю із 1 січня.

У майбутньому частина нафти транспортуватиметься до порту Росток танкерами, а звідти до Шведта трубопроводом. Федеральний уряд також веде переговори з Польщею про можливі постачання через порт Гданськ.

"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб створити технічні передумови для більшої кількості варіантів постачання нафти через порт Росток, але водночас також і з Польщі", - заявив Шольц.

Він підкреслив, що з січня російськими трубопроводами до Німеччини не повинно надходити ні краплі нафти.

"Ми весь час готуємося до того, що є майбутнє, навіть якщо більше не буде постачання нафти з російських трубопроводів до Шведта, а також до Лойна", - заявив Шольц.

Зазначимо, Польща шукає підтримки Німеччини для введення санкцій ЄС щодо польсько-німецької ділянки нафтопроводу "Дружба", щоб Варшава могла відмовитися від угоди про купівлю російської нафти наступного року без сплати штрафів.

Раніше країни ЄС погодили восьмий пакет санкцій проти РФ разом з обмеженням цін на нафту, але не назвали граничний рівень.