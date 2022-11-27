Шольц поддерживает эмбарго на российскую нефть с 1 января

Германия готова поддержать эмбарго и заменить российскую нефть по трубопроводу "Дружба". С 1 января в Германию не должно поступать ни капли российской нефти.

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Об этом пишет немецкое издание Welt.

Отмечается, что нефтеперерабатывающие заводы в Шведте и Лойне до сих пор поставляют российскую нефть по трубопроводу "Дружба". Однако федеральное правительство хочет приостановить закупку с 1 января.

В будущем часть нефти будет транспортироваться в порт Росток танкерами, а оттуда в Шведт по трубопроводу. Федеральное правительство также ведет переговоры с Польшей о возможных поставках через порт Гданьск.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы создать технические предпосылки для большего количества вариантов поставки нефти через порт Росток, но одновременно и из Польши", - заявил Шольц.

Он подчеркнул, что с января по российским трубопроводам в Германию не должно поступать ни капли нефти.

"Мы все время готовимся к тому, что есть будущее, даже если больше не будет поставки нефти из российских трубопроводов в Шведт, а также в Лойн", - заявил Шольц.

Отметим, Польша ищет поддержки Германии для введения санкций ЕС в отношении польско-германского участка нефтепровода "Дружба", чтобы Варшава могла отказаться от соглашения о покупке российской нефти в следующем году без уплаты штрафов.

Ранее страны ЕС согласовали восьмой пакет санкций против РФ вместе с ограничением цен на нефть, но не назвали предельный уровень.