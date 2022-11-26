Польща закликає ввести санкції проти нафтопроводу "Дружба"

Польща шукає підтримки Німеччини для введення санкцій ЄС щодо польсько-німецької ділянки нафтопроводу "Дружба", щоб Варшава могла відмовитися від угоди про купівлю російської нафти наступного року без сплати штрафів.

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що наразі Польща веде перемовини про те, щоб координувати постачання нафти морем до Німеччини через Гданськ і частину нафтопроводу "Дружба", щоб полегшити придбання Польщею російського нафтопереробного заводу Шведт у Німеччині.

ЄС пообіцяв припинити купувати російську нафту морськими шляхами з 5 грудня, але нафтопровід "Дружба" наразі звільнений від санкцій. Це створює проблему для польського нафтопереробника Orlen, який має довгострокову угоду про закупівлю російської нафти через трубопровід і повинен буде заплатити штрафи за розірвання контракту.

Якби ЄС наклав санкції на нафтопровід "Дружба" — або принаймні на її північну частину, яка постачає нафту Польщі та Німеччині, — обидві країни змогли б вийти із своїх зобов’язань щодо імпорту російської нафти без штрафних санкцій.

Південна частина трубопроводу постачає нафту в Угорщину, Словаччину та Чехію, яким, на відміну від Польщі та Німеччини, буде важко диверсифікувати імпорт нафти.

Reuters пише, що чиновники Польщі та Німеччини знаходяться на завершальній стадії переговорів щодо меморандуму про взаєморозуміння щодо логістики нафти, який міг би розблокувати неросійські потоки та допомогти провідному польському нафтопереробнику реалізовуватисвою продукцію до заводу Шведт.

Виконання зобов’язань Польщі та Німеччини припинити купувати російську нафту потребує регулювання на рівні ЄС, і обидві країни співпрацюють для досягнення цього, заявило польське Міністерство клімату.

Німеччина призупинила на шість місяців націоналізацію нафтопереробного заводу Шведт і шукає способи постачати на нього нафту.

Польща та Німеччина пообіцяли навесні спробувати припинити імпорт російської нафти через північну частину нафтопроводу "Дружба" до кінця року, але Orlen залишається прив’язаним до свого контракту з російською нафтогазовою компанією "Татнефть".

Польський нафтопереробник запланував поставки для "Дружби" на 2023 рік, як передбачено контрактом, але вони припиняться, якщо трубопровід потрапить під санкції.

Компанія Orlen вже скоротила свою залежність від російської нафти до 30% своїх потреб, замінивши її поставками з Саудівської Аравії та Норвегії, зокрема.

Нагадаємо, Україна планує з наступного року підвищити плату за транзит російської нафти трубопроводом "Дружба" до Східної Європи через атаки Москви на енергосистему країни.