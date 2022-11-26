Польша призывает ввести санкции против нефтепровода "Дружба"

Польша ищет поддержки Германии для введения санкций ЕС в отношении польско-германского участка нефтепровода "Дружба", чтобы Варшава могла отказаться от соглашения о покупке российской нефти в следующем году без уплаты штрафов.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что Польша ведет переговоры о том, чтобы координировать поставки нефти морем в Германию через Гданьск и часть нефтепровода "Дружба", чтобы облегчить приобретение Польшей российского нефтеперерабатывающего завода Шведт в Германии.

ЕС пообещал прекратить покупать российскую нефть морскими путями с 5 декабря, но нефтепровод "Дружба" освобожден от санкций. Это создает проблему для польского нефтепереработчика Orlen, у которого есть долгосрочное соглашение о закупке российской нефти через трубопровод и он должен будет заплатить штрафы за расторжение контракта.

Если бы ЕС наложил санкции на нефтепровод "Дружба" — или по крайней мере на ее северную часть, поставляющую нефть в Польшу и Германию, — обе страны смогли бы выйти из своих обязательств по импорту российской нефти без штрафных санкций.

Южная часть трубопровода поставляет нефть в Венгрию, Словакию и Чехию, которым, в отличие от Польши и Германии, трудно диверсифицировать импорт нефти.

Reuters пишет, что чиновники Польши и Германии находятся на завершающей стадии переговоров по меморандуму о взаимопонимании по логистике нефти, который мог бы разблокировать нероссийские потоки и помочь ведущему польскому нефтепереработчику реализовывать свою продукцию на завод Шведт.

Выполнение обязательств Польши и Германии прекратить покупать российскую нефть нуждается в регулировании на уровне ЕС, и обе страны сотрудничают для достижения этого, заявило польское Министерство климата.

Германия приостановила на шесть месяцев национализацию нефтеперерабатывающего завода Шведт и ищет способы поставки на него нефти.

Польша и Германия пообещали весной попытаться прекратить импорт российской нефти через северную часть нефтепровода "Дружба" до конца года, но Orlen остается привязанным к своему контракту с российской нефтегазовой компанией "Татнефть".

Польский нефтепереработчик запланировал поставки для "Дружбы" на 2023 год, как предусмотрено контрактом, но они прекратятся, если трубопровод попадет под санкции.

Компания Orlen уже сократила свою зависимость от российской нефти до 30% своих потребностей, заменив ее поставками из Саудовской Аравии и Норвегии, в частности.

Напомним, Украина планирует со следующего года повысить плату за транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" в Восточную Европу из-за атак Москвы на энергосистему страны.