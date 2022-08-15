“Дружба” и война. Транзит российской нефти через Украину возобновился, но надолго ли?

4 августа Украина прекратила транзит российской нефти через нефтепровод “Дружба”. Поставки дешевой российской нефти очень важны для таких стран как Венгрия и Словакия, так как позволяют обеспечить население этих стран дешевым бензином. Однако в условиях войны между страной-поставщиком и страной-транзитером, рассчитывать на стабильность таких поставок нельзя.

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9 августа российский нефтетранспортный монополист “Транснефть” сообщил об остановке транзита нефти в ЕС через южную ветку нефтепровода “Дружба”. Транзит был остановлен еще 4 августа из-за проблем с оплатой. Транзит нефти по этой ветке проходит через территорию Украины в Венгрию, Словакию и Чехию на основании долгосрочного договора между "Транснефтью" и "Укртранснафтой" по соглашению принятому в 2019 году на условиях 100% предоплаты.

Позже в словацкой компании SlovNaft сообщили, что проблемы с транзитом возникли из-за невозможности осуществить платеж со стороны российского контрагента через европейский банк. Также оплатить транзит согласилась и венгерская MOL, которая является акционером SlovNaft. Таким образом, проблему удалось решить за день и уже 10 августа поставки российской нефти возобновились.

Примечательно, что главной заинтересованной стороной в транзите российской нефти стала именно венгерская компания. Венгрия также блокировала санкции в отношении экспорта российской нефти, пока из-под санкций не были выведены поставки нефти по “Дружбе”

Политика премьер-министра Венгрии Виктора Орбана во многом базируется на импорте дешевых энергоресурсов. За счет поставок российской нефти в этой стране дествуют льготные цены на топливо для граждан, а также туда идут поставки российского газа со скидкой. Поэтому неудивительно, что эта позиция венгерского руководства направлена на примирение с агрессором, пусть даже такой ценой.

В то же время в Украину поступают нефтепродукты из этой страны, и в случае топливного кризиса в Венгрии Словакии проблемы с поставками топлива могли возникнуть и в Украине.

Транзит “за рубли” и информационная война

По словам бывшего директора по коммуникациям “Нафтогаза”, а ныне эксперта “Центра Разумкова” Максима Билявского проблемы с транзитом возникли из-за того, что россияне в одностороннем порядке решили изменить модель расчетов за транзит и проводить их “за рубли”. Это та же схема к которой Путин пытался склонить западные компании для расчетов за газ.

Российских “Газпромбанк” открыл специальный рублевый счет для компании “Транснефть”, куда зашли средства, которые потом должны были перечислить на аналогичный счет “Укртранснафты” в том же “Газпромбанке”.

“Естественно, Украина не могла перейти на такую схему оплаты и открывать счет в банке страны-агрессора. После того как оплата по старой модели не поступила транзит был прекращен. Однако россияне рассчитывали что так случиться. Вряд ли они думали, что конечные покупатели сами оплатят транзит”, — говорит Билявский.

По его словам, остановку транзита нефти через Украину россияне использовали как информационный повод для своей пропаганды, при этом вспомнив слова советника министра энергетики Светланы Зеркаль, о том, что Украина может использовать нефтепровод “Дружба” как инструмент влияния на Венгрию.

Билявский говорит, что Россия любит использовать генерацию такого рода информповодов для давления на политику европейских стран на газовом рынке, поэтому ситуация с остановкой транзита нефти также произошла в рамках информационной войны.

“10 августа Европейский Союз окончательно прекратил импорт российского угля, в этот же период происходило активное противостояние вокруг поставки турбины на “Северный поток-1” и попытка вновь запустить “Северный поток-2”. Ситуация с остановкой транзита также может быть элементом единой стратегии, чтобы внести раскол внутри ЕС в условиях ресурсного противостояния. Вся российская верхушка это бывшие офицеры КГБ и такого рода акции для них вполне обычный инструмент внешней политики”, — говорит Билявский.

Эксперт также считает, что ситуация с остановкой нефти не могла не повлиять на слаженность поставок нефти в Украину. Однако россияне не рассчитывали, что европейские контрагенты сами оплатят транзит.

Тревожный звоночек

По словам аналитика отраслевого издания “НафтоРынок” Александра Сиренко проблема с транзитом разрешилась довольно быстро. Однако данная ситуация может стать для таких стран как Венгрия и Словакия, сигналом о необходимости диверсификации поставок нефти.

“Это должно ускорить процессы по диверсификации поставок нефти в такие страны как Венгрия и Словакия. В ЕС довольно медленно отреагировали на российское вторжение в Украину и приняли запрет на импорт российской нефти только в мае. К тому же из-под санкций исключили поставки трубопроводной нефти. Однако нельзя забывать что у нас с Россией война, в наши мирные города и объекты инфраструктуры время от времени прилетают ракеты и один такой прилет может в один момент перекрыть весь транзит нефти трубопроводом”, — говорит Сиренко.

По его словам, диверсификация поставок нефти возможна за счет увеличения поставок нефти из Хорватии, куда нефть завозиться морем. Однако для этого необходимо расширить пропускную способность трубопровода.

В свою очередь энергетический журналист Игорь Маскалевич говорит, что Венгрия может полностью переориентироваться на поставки нефти с Хорватии, однако такие поставки обойдутся Венгрии гораздо дороже Российских.

“Венгры в начале войны делали заявления о том, что если нефтепровод Дружба остановиться, они смогут работать через нефтепровод в Хорватию. Однако сейчас у них контракт с Россией с хорошей скидкой и если поставки нефти по этому контракту прекратятся им придется выходить на спотовый рынок, где цены в 1,5-2 раза дороже и вместо прибыли у MOL будут убытки”, — говорит Маскалевич.

По его словам, кроме поставки нефти по южной ветке “Дружбы” нефть поставляют и по северной ветке в Германию и Польшу. Но эти страны намерены отказаться от трубопроводных поставок российской нефти в конце года. Так что Венгрия является наиболее заинтересованной страной в поставках российской трубопроводной нефти.

В свою очередь Билявский говорит, что в будущем дешевую российскую нефть в ЕС могут заменить поставки нефти из Казахстана, который после блокировки транзита нефти в Новороссийске вынужден искать пути для сбыта своей нефти в обход России.

“Мы наблюдаем что в последнее время активизировались межправительсвенные встречи между руководством Казахстана, Азербайджана и Грузии, которые проходят для формирования обходного маршрута для казахской нефти на побережье Черного моря. В будущем после победы Украины в войне мы также смогли бы участвовать в транзите казахской нефти в страны ЕС через нефтепровод Одесса-Броды”, - говорит Билявский.

К тому же он отмечает, что утерянные Россией позиции на европейском нефтяном рынке может занять американская добывающая промышленность, которая сейчас активно развивается и уже начала отгрузки в страны ЕС.