Венгерская и словацкая компании оплатили транзит российской нефти через Украину

Украинский оператор трубопроводов "Укртранснафта" согласился на предложение венгерской MOL и словацкой Slovnaft по оплате транзита нефти по нефтепроводу "Дружба" через Украину. Словацкая компания уже заплатила Украине за тринзит и ожидает возобновления поставок.

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Об этом сообщила пресс-служба Slovnaft.

Уточняется, что российская сторона согласилась с таким решением. В компании также объяснили, что перерыв поставок произошел после того, как на уровне банка возникли технические проблемы в связи с уплатой транзитных сборов российской стороной.

После этого Slovnaft и MOL инициировали обсуждение с украинской и российской сторонами возможности уплаты транзитного сбора, чтобы возобновить поставки нефти.

Напомним, российская транспортная монополия "Транснефть" сообщила 9 августа, что поставки российской нефти транзитом через территорию Украины остановлены 4 августа.

Впоследствии издание Reuters со ссылкой на свои источники уточнило, что транзит нефти остановила Россия из-за проблем, связанных с платой за транзит.

Южная ветвь "Дружбы" поставляла нефть в Венгрию, Чехию и Словакию. Прокачка нефти по этой ветке производилась на основании долгосрочного договора между ПАО "Транснефть" и АО "Укртранснафта" о предоставлении услуг по транспортировке нефти на условиях 100% предоплаты.

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