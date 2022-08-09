РФ остановила транзит нефти через Украину по нефтепроводу "Дружба", из-за проблем с оплатой - Reuters

Российская транспортная монополия "Транснефть" сообщила 9 августа, что снабжение российской нефти транзитом через территорию Украины остановлено 4 августа. Издание Reuters со ссылкой на свои источники уточнило, что транзит нефти остановила Россия из-за проблем, связанных с оплатой за транзит.

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По данным издания, украинский оператор трубопроводов "Укртранснефть" не получил платеж от "Транснефти".

Южная ветвь "Дружбы" поставляла нефть в Венгрию, Чехию и Словакию. При этом транзит через Беларусь в направлении Польши и Германии продолжается.

Прокачка нефти по этой ветке производилась на основании долгосрочного договора между ПАО "Транснефть" и АО "Укртранснафта" о предоставлении услуг по транспортировке нефти на условиях 100% предоплаты.

Когда ЕС еще только обсуждал введение эмбарго на российскую нефть, Венгрия уже называла неприемлемым украинское заявление о том, что "с нефтепроводом "Дружба", по которому нефть поступает в Венгрию, может произойти все, что угодно.

При этом советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль заявила, что Украина может использовать нефтепровод "Дружба" как инструмент влияния на Венгрию.

Евросоюз все же 31 мая принял шестой пакет санкций против РФ, которым предусмотрено частичное нефтяное эмбарго для России. Но на поставку нефти через трубопровод "Дружба" в Венгрию тогда санкции не распространили .