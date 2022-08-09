РФ зупинила транзит нафти через Україну нафтопроводом "Дружба", через проблеми з оплатою - Reuters

Російська транспортна монополія "Транснефть" повідомила 9 серпня, що постачання російської нафти транзитом через територію України зупинено 4 серпня. Видання Reuters з посиланням на свої джерела уточнило, що транзит нафти зупинила Росія через проблеми, пов’язані з платою за транзит.

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За даними видання, український оператор трубопроводів "Укртранснафта" не отримав платіж від "Транснефти".

Південна гілка "Дружби" постачала нафту до Угорщини, Чехії та Словаччини. При цьому транзит через Білорусь у напрямку Польщі та Німеччини триває.

Прокачка нафти по цій гілці здійснювалася на підставі довгострокового договору між ПАТ "Транснефть" та АТ "Укртранснафта" про надання послуг з транспортування нафти на умовах 100% передоплати.

Коли ЄС ще тільки обговорював введення ембарго на російську нафту, Угорщина вже називала неприйнятною українську заяву про те, що "з нафтопроводом "Дружба", яким нафта надходить до Угорщини, може статися все, що завгодно.

При цьому тоді радник міністра енергетики України Олена Зеркаль заявила, що Україна може використати нафтопровід "Дружба" як інструмент впливу на Угорщину.

Євросоюз все ж таки 31 травня прийняв шостий пакет санкцій проти РФ, яким передбачено часткове нафтове ембарго для Росії. Але на постачання нафти через трубопровід "Дружба" до Угорщини тоді санкції не поширили.