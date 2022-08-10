Угорська та словацька компанії оплатили транзит російської нафти через Україну

Український оператор трубопроводів "Укртранснафта" погодився на пропозицію угорської MOL та словацької Slovnaft щодо оплати транзиту нафти нафтопроводом "Дружба" через Україну. Словацька компанія вже заплатила Україні за тринзит і очікує відновлення поставок.

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Про це повідомила пресслужба Slovnaft.

Уточнюється, що російська сторона також погодилася з таким рішенням. В компанії також пояснили, що перерва поставок сталася після того, як на рівні банку виникли технічні проблеми у зв'язку зі сплатою транзитних зборів російською стороною.

Після цього Slovnaft і MOL, ініціювали обговорення з українською та російською сторонами можливості сплати транзитного збору, щоб відновити поставки нафти.

Нагадаємо, російська транспортна монополія "Транснефть" повідомила 9 серпня, що постачання російської нафти транзитом через територію України зупинено 4 серпня.

Згодом видання Reuters з посиланням на свої джерела уточнило, що транзит нафти зупинила Росія через проблеми, пов’язані з платою за транзит.

Південна гілка "Дружби" постачала нафту до Угорщини, Чехії та Словаччини. Прокачка нафти по цій гілці здійснювалася на підставі довгострокового договору між ПАТ "Транснефть" та АТ "Укртранснафта" про надання послуг з транспортування нафти на умовах 100% передоплати.

Джерело фото: ua.depositphotos.com