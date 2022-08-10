Европейский союз с 10 августа прекращает покупать российский уголь

Страны – члены Евросоюза с сегодняшнего дня, 10 августа, прекращают покупать уголь у России. Ограничение импорта сырья было согласовано в рамках пятого пакета санкций в апреле этого года.

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Об этом сообщает "Европейская правда".

Решение предполагало, что с августа вводится запрет на закупку, импорт или перевозку угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС, если они происходят из России или экспортируются из России.

Предполагается, что из-за введения европейского эмбарго Россия потеряет примерно 8 миллиардов евро дохода в год. Запрет повлияет почти на четверть импорта российского угля.

В Великобритании поправка в рамках санкционного режима против России о запрете импорта угля вступила в силу 21 июля.

Эта поправка запрещает импорт нефти и нефтепродуктов, угля и продуктов из угля и золота, а также приобретение, снабжение и доставку, прямо или косвенно, этих товаров.

Она также запрещает техническую помощь, финансовые услуги и средства, а также брокерские услуги, связанные с этими товарами.

Напомним, с 1 августа Германия прекращает закупку российского угля, а с 31 декабря откажется от российской нефти, что ознаменует серьезное изменение источника энергоснабжения страны.