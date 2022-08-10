Європейський союз з 10 серпня припиняє купувати російське вугілля

Країни - члени Євросоюзу відсьогодні, 10 серпня, припиняють купувати вугілля в Росії. Обмеження імпорту сировини було узгоджене в рамках п'ятого пакету санкцій у квітні поточного року.

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Про це повідомляє "Європейська правда".

Рішення передбачало, що з серпня вводиться заборона на закупівлю, імпорт або перевезення вугілля та інших твердих викопних видів палива в ЄС, якщо вони походять з Росії або експортуються з Росії.

Передбачаэться, що через запровадження європейського ембарго Росія втратить приблизно 8 мільярдів євро доходу на рік. Заборона вплине майже на чверть імпорту російського вугілля.

У Великій Британії поправка в рамках санкційного режиму проти Росії про заборону імпорту вугілля набрала чинності з 21 липня.

Ця поправка забороняє імпорт нафти та нафтопродуктів, вугілля та продуктів з вугілля та золота, а також придбання, постачання та доставку, прямо чи опосередковано, цих товарів.

Вона також забороняє надання технічної допомоги, фінансових послуг і коштів, а також брокерські послуги, пов’язані з цими товарами.

Зазначимо, з 1 серпня Німеччина припиняє закупівлю російського вугілля, а з 31 грудня відмовиться від російської нафти, що ознаменує серйозну зміну джерела енергопостачання країни.