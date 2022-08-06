Росія заборонила західним інвесторам продавати банківські та ключові пакети акцій в енергетиці

Росія заборонила інвесторам з так званих недружніх країн продавати частки в ключових енергетичних проектах і банках до кінця року, посилюючи тиск у протистоянні санкцій Заходу.

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Про це повідомляє Reuters.

Західні країни та союзники, включаючи Японію, наклали фінансові обмеження на Росію після того, як вона ввела війська в Україну наприкінці лютого. Москва у відповідь перешкодила західному бізнесу та його союзникам залишити Росію, а в деяких випадках конфіскувала їхні активи.

Указом, якій підписан президентом Володимиром Путіним, передбачається негайна заборона інвесторам з країн, які підтримали санкції проти Росії, продавати свої активи за угодами про розподіл продукції (УРП), банкам, стратегічним структурам, компаніям, що виробляють енергетичне обладнання, а також іншим проекти, від видобутку нафти та газу до вугілля та нікелю.

Путін може надати спеціальну відмову в певних випадках для здійснення угод, йдеться в указі, а уряд і центральний банк повинні підготувати список банків для затвердження Кремлем. В указі жодного інвестора не було названо.

Заборона поширюється майже на всі великі фінансові та енергетичні проекти, де ще є частка іноземних інвесторів, включаючи нафтогазовий проект "Сахалін-1".

Нагадаємо, що Бельгія заморозила російські активи на €50 млрд.