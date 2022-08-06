Россия запретила западным инвесторам продавать банковские и ключевые пакеты акций в энергетике

Россия запретила инвесторам из так называемых недружественных стран продавать доли в ключевых энергетических проектах и банках до конца года, усиливая давление в противостоянии санкциям Запада.

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Об этом сообщает Reuters.

Западные страны и союзники, включая Японию, наложили финансовые ограничения на Россию после того, как она ввела войска в Украину в конце февраля. Москва в ответ помешала западному бизнесу и его союзникам покинуть Россию, а в некоторых случаях конфисковала их активы.

Указом, подписанным президентом Владимиром Путиным, предусматривается немедленный запрет инвесторам из стран, поддержавших санкции против России, продавать свои активы по соглашениям о разделе продукции (УРП), банкам, стратегическим структурам, компаниям, производящим энергетическое оборудование, а также другим проектам, от добычи нефти и газа до угля и никеля.

Путин может предоставить специальный отказ в определенных случаях для совершения соглашений, говорится в указе, а правительство и центральный банк должны подготовить список банков для утверждения Кремлем. В указе ни один инвестор не был назван.

Запрет распространяется почти на все крупные финансовые и энергетические проекты, где еще есть доля иностранных инвесторов, включая нефтегазовый проект "Сахалин-1".

Напомним, что Бельгия заморозила российские активы в €50 млрд.