В Германию прибыл первый танкер с грузом высокосеристой американской нефти

В немецкий порт Росток прибыл первый танкер с американской высокосеристой нефтью марки Mars Sour, поскольку немецкие нефтеперерабатывающие заводы тестируют альтернативу российской нефти. Об этом пишет Reuters.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Издание пишет, что Европейский Союз планирует почти полное эмбарго на российские баррели к концу года и пытается отказаться от импорта российской нефти, которая по трубопроводу питала внутренние нефтеперерабатывающие заводы в Германии, Польше и других центральноевропейских странах.

"Нефтепереработчики планируют заменить российскую нефть морскими сортами нефти из Норвегии, Саудовской Аравии, Великобритании и США. Россия уже продемонстрировала своим экспортом природного газа, что она готова перекрыть поставки в Европу в ответ на финансовые санкции ЕС, которые последовали за вторжением Москвы в Украину в феврале", — отмечает Reuters.

По информации издания, танкер Capricorn Sun загружал сырую нефть марки Mars Sour у побережья Луизианы в США и выгружался в Ростоке 3 августа.

"Согласно двум источникам и данным отслеживания судов Refinitiv, танкер был зафрахтован Shell. По оценкам, на основе данных о доставке он перевез около 570 тыс. баррелей", — пишет Reuters.

Shell пока не предоставило Reuters комментарии.

"Хотя это первая партия сырой нефти Mars, в прошлом были поставки West Texas Sour (в Германию), хотя и немногочисленные", — сказал изданию Джим Митчел глава отдела нефтяных аналитиков Refinitiv.

Нефтяной терминал в Ростоке на Балтийском море соединен трубопроводом с двумя нефтеперерабатывающими заводами — НПЗ PCK Schwedt мощностью 233 тыс. баррелей в сутки и заводом Leuna компании TotalEnergies мощностью 240 тыс. баррелей в сутки.

Контрольный пакет акций НПЗ в Шведте принадлежит российской государственной нефтяной компании "Роснефть", а Shell и Eni владеют миноритарными пакетами.

И PCK, и Leuna продолжают получать российскую среднесернистую нефть марки Urals, по трубопроводу "Дружба".

Напомним, ранее издание Bloomberg сообщило, что Россия нашла способ обходить эмбарго на нефть. Так, утром 24 июля Россия отгрузила 700 000 баррелей своей нефти на египетском терминале Эль-Хамра. Через несколько часов другое судно забрало партию из порта, которая могла включать часть или всю российскую нефть.