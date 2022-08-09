До Німеччини прибув перший танкер із вантажем високосеристої американської нафти

До німецького порту Росток прибув перший танкер з американською високосеристою нафтою марки Mars Sour, оскільки німецькі нафтопереробні заводи тестують альтернативу російській нафті. Про це пише Reuters.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Видання пише, що Європейський Союз планує майже повне ембарго на російські барелі до кінця року та намагається відмовитися від імпорту російської нафти, яка по трубопроводу живила внутрішні нафтопереробні заводи у Німеччині, Польщі та інших центральноєвропейських країнах.

"Нафтопереробники планують замінити російську нафту морськими сортами нафти з Норвегії, Саудівської Аравії, Великобританії та США. Росія вже продемонструвала своїм експортом природного газу, що вона готова перекрити постачання до Європи у відповідь на фінансові санкції ЄС, які відбулися за вторгненням Москви в Україну ", - Зазначає Reuters.

За інформацією видання, танкер Capricorn Sun завантажував сиру нафту марки Mars Sour біля узбережжя Луїзіани в США та вивантажувався у Ростоку 3 серпня.

"Згідно з двома джерелами та даними відстеження судів Refinitiv, танкер був зафрахтований Shell. За оцінками, на основі даних про доставку він перевіз близько 570 тис. барелів", - пише Reuters.

Shell поки не надало коментарів Reuters.

"Хоча це перша партія сирої нафти Mars, у минулому були постачання West Texas Sour (у Німеччину), хоч і незначні", - сказав Джим Мітчел голова відділу нафтових аналітиків Refinitiv.

Нафтовий термінал у Ростоку на Балтійському морі з'єднаний трубопроводом із двома нафтопереробними заводами — НПЗ PCK Schwedt потужністю 233 тис. барелів на добу та заводом Leuna компанії TotalEnergies потужністю 240 тис. барелів на добу.

Контрольний пакет акцій НПЗ у Шведті належить російській державній нафтовій компанії "Роснефть", а Shell та Eni володіють міноритарними пакетами.

І PCK, і Leuna продовжують отримувати російську середньосірчисту нафту марки Urals, трубопроводом "Дружба".

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg повідомило, що Росія знайшла спосіб оминати ембарго на нафту. Так, вранці 24 липня Росія відвантажила 700 000 барелів своєї нафти на єгипетському терміналі Ель-Хамра. За кілька годин інше судно забрало партію з порту, яка могла включати частину чи всю російську нафту.