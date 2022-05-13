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До 360 тысяч тонн топлива получит Украина до конца мая

До 360 тысяч тонн топлива получит Украина до конца мая

По разным логистическим маршрутам на украинский рынок топлива поступит 350-360 тысяч тонн топлива. Об этом сообщила первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко во время заседания правительства 13 мая.

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"Мы договорились о реверсе трубопроводом из Венгрии. Вчера была достигнута договоренность о том, что 35 тыс тонн в месяц мы будем получать как государство. Есть возможность увеличения этого объема до 50 тыс тонн", - рассказал Свириденко.

Свириденко в ходе заседания рассказала о решениях, которые принимало правительство для уменьшения дефицита бензина. В частности, этому способствовало упразднение разрешений на въезд автоцистерн с топливом, возможность приема горючего в дунайских портах, внеочередное оформление таких грузов на границах со стороны таможенной и пограничной служб.

После развития инфраструктурной сети объемы перевозки топлива по железной дороге увеличились в 5 раз.

Несмотря на попытки властей уменьшить дефицит, цены на бензин продолжают расти. В Консалтинговой группе "А-95" прогнозируют, что в середине мая в сравнении с началом месяца средняя стоимость бензина, которую устанавливает Минэкономики, может вырасти на 2 гривни за литр. Это означает, что в среднем на АЗС топливо подорожает до 40 грн/л.

Отметим, крупнейшие сети все еще сохраняют лимиты на продажу горючего, а некоторые мелкие сети АЗС продают топливо по ценам, которые намного выше ограничений Кабмина.

Автор:
Вита Молодан