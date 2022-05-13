До 360 тисяч тонн палива отримає Україна до кінця травня

По різним логістичним маршрутам на український ринок палива надійде 350-360 тисяч тонн палива. Про це повідомила перша віце-прем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свиріденко під час засідання уряду 13 травня.

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"Ми домовилися про реверс трубопроводом з Угорщини. Учора було досягнуто домовленості про те, що 35 тис тонн на місяць ми отримуватимемо як державу. Є можливість збільшення цього обсягу до 50 тис тонн", - розповів Свириденко.

Свириденко під час засідання розповіла про рішення, які ухвалював уряд для зменшення дефіциту бензину. Зокрема, цьому сприяло скасування дозволів на в'їзд автоцистерн з паливом, можливість приймання пального в портах дунайських, позачергове оформлення таких вантажів на кордонах з боку митної та прикордонної служб.

Після розвитку інфраструктурної мережі обсяги перевезення палива залізницею збільшилися вп'ятеро.

Незважаючи на спроби влади зменшити дефіцит, ціни на бензин продовжують зростати. У Консалтинговій групі "А-95" прогнозують, що у середині травня порівняно з початком місяця середня вартість бензину, яку встановлює Мінекономіки, може зрости на 2 гривні за літр. Це означає, що загалом на АЗС паливо подорожчає до 40 грн/л.

Зазначимо, найбільші мережі все ще зберігають ліміти на продаж пального, а деякі дрібні мережі АЗС продають паливо за цінами, які набагато вищі за обмеження Кабміну.