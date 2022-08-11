- Категория
- Энергетика
- Дата публикации
-
Транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба" возобновлен
Украинский оператор трубопроводов "Укртранснафта" возобновил транзит российской нефти по нефтепроводу “Дружба”. Об этом на Facebook написал министр экономики Словакии Ричард Сулик.
"Нефть уже на территории Словакии", - написал Сулик.
Также он добавил, что проблема в прекращении транзита заключалась в банковской транзакции в которой нельзя обвинить ни Украину, ни Россию.
Напомним, российская транспортная монополия "Транснефть" сообщила 9 августа, что поставки российской нефти транзитом через территорию Украины остановлены 4 августа.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В свою очередь "Укртранснафта" никак не прокомментировала остановку транзита.
Впоследствии издание Reuters со ссылкой на свои источники уточнило, что транзит нефти остановила Россия из-за проблем, связанных с платой за транзит.
Южная ветвь "Дружбы" поставляла нефть в Венгрию, Чехию и Словакию. Прокачка нефти по этой ветке производилась на основании долгосрочного договора между ПАО "Транснефть" и АО "Укртранснафта" о предоставлении услуг по транспортировке нефти на условиях 100% предоплаты.