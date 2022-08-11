Транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба" возобновлен

Украинский оператор трубопроводов "Укртранснафта" возобновил транзит российской нефти по нефтепроводу “Дружба”. Об этом на Facebook написал министр экономики Словакии Ричард Сулик.

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"Нефть уже на территории Словакии", - написал Сулик.

Также он добавил, что проблема в прекращении транзита заключалась в банковской транзакции в которой нельзя обвинить ни Украину, ни Россию.

Напомним, российская транспортная монополия "Транснефть" сообщила 9 августа, что поставки российской нефти транзитом через территорию Украины остановлены 4 августа.

В свою очередь "Укртранснафта" никак не прокомментировала остановку транзита.

Впоследствии издание Reuters со ссылкой на свои источники уточнило, что транзит нефти остановила Россия из-за проблем, связанных с платой за транзит.

Южная ветвь "Дружбы" поставляла нефть в Венгрию, Чехию и Словакию. Прокачка нефти по этой ветке производилась на основании долгосрочного договора между ПАО "Транснефть" и АО "Укртранснафта" о предоставлении услуг по транспортировке нефти на условиях 100% предоплаты.