Транзит російської нафти нафтопроводом "Дружба" відновлено

Український оператор трубопроводів "Укртранснафта" відновив транзит російської нафти нафтопроводом “Дружба”. Про це на Facebook написав міністр економіки Словаччини Річард Сулік.

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"Нафта вже на території Словаччини", - написав Сулік.

Також він додав, що проблема припинення транзиту полягала в банківській транзакції, в якій не можна звинуватити ні Україну, ні Росію.

Нагадаємо, російська транспортна монополія "Транснефть" повідомила 9 серпня, що постачання російської нафти транзитом через територію України зупинено 4 серпня.

У свою чергу, "Укртранснафта" ніяк не прокоментувала зупинку транзиту.

Згодом видання Reuters із посиланням на свої джерела уточнило, що транзит нафти зупинила Росія через проблеми, пов'язані з платою за транзит.

Південна гілка "Дружби" постачала нафту до Угорщини, Чехії та Словаччини. Прокачування нафти цією гілкою проводилося на підставі довгострокового договору між ПАТ "Транснафта" та АТ "Укртранснафта" про надання послуг з транспортування нафти на умовах 100% передоплати.