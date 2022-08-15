"Дружба" та війна. Транзит російської нафти через Україну відновився, але чи надовго?

4 серпня Україна припинила транзит російської нафти через нафтопровід “Дружба”. Постачання дешевої російської нафти дуже важливі для таких країн як Угорщина та Словаччина, оскільки дозволяють забезпечити населення цих країн дешевим бензином. Однак в умовах війни між країною-постачальником та країною-транзитером, розраховувати на стабільність таких поставок не можна.

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9 серпня російський нафтотранспортний монополіст "Транснефть" повідомив про зупинення транзиту нафти в ЄС через південну гілку нафтопроводу "Дружба". Транзит було зупинено ще 4 серпня через проблеми з оплатою. Транзит нафти цією гілкою проходить через територію України до Угорщини, Словаччини та Чехії на підставі довгострокового договору між "Транснафтою" та "Укртранснафтою" за угодою прийнятою у 2019 році на умовах 100% передоплати.

Пізніше у словацькій компанії SlovNaft повідомили, що проблеми з транзитом виникли через неможливість здійснити платіж з боку російського контрагента через європейський банк. Також сплатити транзит погодилася і угорська MOL, яка є акціонером SlovNaft. Таким чином проблему вдалося вирішити за день і вже 10 серпня постачання російської нафти відновилося .

Примітно, що головною зацікавленою стороною транзиту російської нафти стала саме угорська компанія. Угорщина також блокувала санкції щодо експорту російської нафти, поки з-під санкцій не було виведено постачання нафти "Дружбою"

Політика прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана багато в чому ґрунтується на імпорті дешевих енергоресурсів. За рахунок постачання російської нафти в цій країні діють пільгові ціни на паливо для громадян, а також туди йдуть постачання російського газу зі знижкою. Тому не дивно, що ця позиція угорського керівництва спрямована на примирення з агресором , хай і за будь-яку ціну.

Водночас, в Україну надходять нафтопродукти з цієї країни , і у разі паливної кризи в Угорщині Словаччини проблеми з постачанням палива могли виникнути і в Україні.

Транзит "за рублі" та інформаційна війна

За словами колишнього директора з комунікацій "Нафтогазу", а нині експерта "Центру Разумкова" Максима Білявського, проблеми з транзитом виникли через те, що росіяни в односторонньому порядку вирішили змінити модель розрахунків за транзит і проводити з "за рублі". Це та сама схема, до якої Путін намагався схилити західні компанії для розрахунків за газ.

Російських "Газпромбанк" відкрив спеціальний рубльовий рахунок для компанії "Транснефть", куди зайшли кошти, які потім мали перерахувати на аналогічний рахунок "Укртранснафти" у тому ж "Газпромбанку".

“Звичайно, Україна не могла перейти на таку схему оплати та відкривати рахунок у банку країни-агресора. Після того як оплата за старою моделлю не надійшла транзит було припинено. Однак росіяни розраховували, що так станеться. Навряд вони думали, що кінцеві покупці самі оплатять транзит”, — каже Білявський.

За його словами, зупинку транзиту нафти через Україну росіяни використали як інформаційний привід для своєї пропаганди, згадавши слова радника міністра енергетики Світлани Зеркаль, про те, що Україна може використовувати нафтопровід “Дружба” як інструмент впливу на Угорщину.

Білявський каже, що Росія любить використовувати генерацію таких інформаційних приводів для тиску на політику європейських країн на газовому ринку, тому ситуація зі зупинкою транзиту нафти також сталася в рамках інформаційної війни.

“10 серпня Європейський Союз остаточно припинив імпорт російського вугілля , у цей період відбувалося активне протистояння навколо поставки турбіни на “Північний потік-1” і спроба знову запустити “Північний потік-2” . Ситуація із зупинкою транзиту також може бути елементом єдиної стратегії, щоб внести розкол у ЄС в умовах ресурсного протистояння. Вся російська верхівка це колишні офіцери КДБ і такі акції для них цілком звичайний інструмент зовнішньої політики”, — каже Білявський.

Експерт також вважає, що ситуація із зупинкою нафти не могла не вплинути на злагодженість постачання нафти в Україну. Проте росіяни не розраховували, що європейські контрагенти самі сплатять транзит.

Тривожний дзвіночок

За словами аналітика галузевого видання “НафтоРинок” Олександра Сиренка, проблема з транзитом вирішилася досить швидко. Проте ця ситуація може стати для таких країн, як Угорщина та Словаччина, сигналом про необхідність диверсифікації постачання нафти.

“Це має прискорити процеси диверсифікації постачання нафти в такі країни як Угорщина та Словаччина. У ЄС досить повільно відреагували на російське вторгнення в Україну та прийняли заборону на імпорт російської нафти лише у травні. До того ж, з-під санкцій виключили постачання трубопровідної нафти. Однак не можна забувати, що у нас з Росією війна, у наші мирні міста та об'єкти інфраструктури час від часу прилітають ракети і один такий приліт може раптово перекрити весь транзит нафти трубопроводом”, — каже Сіренко.

За його словами, диверсифікація постачання нафти можлива за рахунок збільшення постачання нафти з Хорватії, куди нафту завозиться морем. Однак для цього необхідно розширити пропускну здатність трубопроводу .

У свою чергу енергетичний журналіст Ігор Маскалевич каже, що Угорщина може повністю переорієнтуватися на поставки нафти з Хорватії, проте такі поставки обійдуться Угорщині набагато дорожче за Російські.

“Угорці на початку війни робили заяви про те, що якщо нафтопровід Дружба зупинитись, вони зможуть працювати через нафтопровід до Хорватії. Однак зараз у них контракт з Росією з гарною знижкою і якщо постачання нафти за цим контрактом припиняться їм доведеться виходити на спотовий ринок, де ціни в 1,5-2 рази дорожчі і замість прибутку MOL будуть збитки”, — каже Маскалевич.

За його словами, крім постачання нафти південною гілкою “Дружби” нафту поставляють і північною гілкою до Німеччини та Польщі. Але ці країни мають намір відмовитися від трубопровідного постачання російської нафти наприкінці року. Отже, Угорщина є найбільш зацікавленою країною в постачанні російської трубопровідної нафти.

У свою чергу Білявський каже, що в майбутньому дешеву російську нафту до ЄС можуть замінити постачання нафти з Казахстану, який після блокування транзиту нафти до Новоросійська змушений шукати шляхи для збуту своєї нафти в обхід Росії .

“Ми спостерігаємо, що останнім часом активізувалися міжурядові зустрічі між керівництвом Казахстану, Азербайджану та Грузії, які проходять для формування обхідного маршруту для казахської нафти на узбережжі Чорного моря. У майбутньому після перемоги України у війні ми також змогли б брати участь у транзиті казахської нафти до країн ЄС через нафтопровід Одеса-Броди”, - каже Білявський.

До того ж, він зазначає, що втрачені Росією позиції на європейському нафтовому ринку може зайняти американська добувна промисловість, яка зараз активно розвивається і вже почала відвантаження до країн ЄС .