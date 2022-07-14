Энергетический фронт. Как Россия использует панику на энергетическом рынке, чтобы ослабить ЕС

11 июля “Газпром” остановил поставки газа по газопроводу “Северный поток-1” для проведения технических работ. В компании заявили, что поставки будут остановлены на 10 дней. При этом в европейских столицах похоже готовятся к худшему из сценариев и думают как пережить следующую зиму в условиях полного прекращения поставок газа из России.

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11 июля российских газовый монополист “Газпром” остановил прокачку газа по газопроводу “Северный поток-1” для проведения ежегодных технических работ. Во все прошлые годы, в таких случаях компания увеличивала поставки газа своим европейским клиентам через украинскую газотранспортную систему. Однако сейчас, россияне решили просто сократить поставки. Из-за этого цены на газ на Нидерландском хабе TTF приблизились к отметке 2 тыс. долларов за тысячу кубометров. И это в сезон закачки, когда газ традиционно дешевый.

Остановке поставок газа по “Северному потоку-1” предшествовало решение Канадского правительства вернуть россиянам турбину компрессорной станции “Портовая”. Этот шаг в Киеве оценили как опасный прецедент, который, к тому же не сможет обеспечить стабильность поставок газа в ЕС. В частности глава оператора ГТС заявил, что возврат турбины не обеспечит стабильность поставок, а Кремль в дальнейшем найдет повод для прекращения поставок газа.

В самом ЕС также не все настроены оптимистично. Во Франции, например, считают прекращение поставок российского газа наиболее вероятным сценарием и уже прорабатывают список промышленных предприятий, которые будут от газа отключать.

Энергетический кризис в Европе, который вызвали действия Кремля, длиться уже почти год. Апогеем этого стало то, что впервые за 20 лет евро по своей стоимости сравнялся с долларом.

Тем не менее Европа вполне способна пережить зиму в таких условиях, хотя ей и придется затянуть пояса и на время отказаться от либеральных правил игры на энергетическом рынке.

Шаг назад в санкционной политике

10 июля правительство Канады решило вернуть компании Siemens турбину с компрессорной станции “Портовая” газопровода “Северный поток-1”, которую ранее арестовали из-за санкций. Из-за ареста этой турбины в середине июня, а также проблемы со второй турбиной(которую по техрегламенту тоже нужно ремонтировать в Канаде) “Газпром” снизил прокачку газа по “Северному потоку-1” до 67 млн куб. м в сутки при проектной мощности 167 млн куб. м. в сутки.

После почти месяца уговоров в первую очередь со стороны Германии, канадцы все же согласились вернуть турбину. Это решение шокировало Киев.

В Минэнерго и Министерстве иностранных дел заявили, что россияне вполне могут поставлять газ в ЕС и без арестованной турбины, а сокращение поставок газа является ничем иным как шантажом со стороны Кремля.

Во-первых, газ можно поставлять через Украинскую ГТС. По словам главы Оператора ГТС Украины Сергея Макогона в настоящее время транзит российского газа через Украину достиг минимального показателя с 1991 года - 40 млрд куб. м в сутки.

“Пока у нас минимальный объем транзита – примерно 40 млн куб. м газа в сутки. Это фактически 40% того, что “Газпром” забронировал. Это минимум за последние годы и это продолжение стратегии "Газпрома", как мы называем, "сушкой" рынка газа Европы", — отметил Макогон.

И хотя в начале военных “Газпром” увеличил прокачку газа через украинскую ГТС, после захвата компрессорной станции “Сохрановка” на севере Луганской области россияне снизили транзит газа до нынешних показателей. При этом по контракту “Газпром” может прокачивать по ГТС Украины в два раза больше - 87 млн куб. м газа, а техническая возможность транзита через “Суджу” составляет 244 млн куб. м газа в день.

Во-вторых, россияне вполне могли бы возобновить транзит газа по газопроводу “Ямал-Европа”, который проходит через Беларусь и Польшу. Этот газопровод может дать возможность поставлять 90 млн куб. м газа в Германию. Однако россияне прекратили поставлять по нему газ в конце апреля после отказа Польши платить за газ “в рублях”. В самом же “Газпроме” заявили, что прекратили поставки газа из-за санкций, так как поляки включили в санкционный список компанию EuRoPol GAZ, которая контролировала польский участок газопровода.

К тому же вызывает вопросы и масштабы сокращения поставок газа по “Северному потоку-1”.

“Компрессорная станция “Северного потока-1” оборудована несколькими турбинами, в том числе резервными. Только одна турбина находится сейчас в Канаде. Однако по решению “Газпрома” сейчас работают только лишь турбины, остальные отключены без объяснений”, — отмечают в Минэнерго.

Бывший глава “Нафтогаза” Андрей Коболев назвал решение канадского правительства большой ошибкой в политическом плане.

“В стратегическом смысле – это лучшее подтверждение, что Запад слаб. И этим фактом Путин будет убеждать своих партнеров быть более агрессивными. Кого именно ему удастся подстречь еще, трудно предсказать, но он точно использует этот козырь в переговорах Беларусью. В тактическом - это большой политический риск для всех западных политиков, подписавшихся под этим исключением. В первую очередь – немецких. Почему? Потому что есть большая вероятность, что получив эту турбину, ПП1 не заработает либо вовсе, либо не вернется на нормальную мощность. Что, в свою очередь, не только поднимет цены на газ в ЕС еще выше, но и будет очередной оплеухой коллективному Западу персонально от Путина”, — отметил Коболев.

Энергетический фронт в ЕС

Эксперт Центра Разумкова и бывший директор по коммуникациям “Нафтогаза” Максим Билявский, считает что все действия “Газпрома” на европейском газовом рынке являются ничем иным как продолжением военных действий, но уже на экономическом фронте.

“Россия давно решила, что будет вести против союзников Украины активную ресурсно-финансовую войну. Они будут использовать газ как оружие вне зависимости от того вернут турбину или нет. “Газпром”, как полностью подконтрольная Путину организация будет и дальше выполнять все его амбиции. Путин и в дальнейшем будет зажимать поставку энергоресурсов в страны ЕС для того чтобы ЕС ощутили максимальный уровень инфляции, а также замедление темпов экономики из-за дефицита ресурсов и высокой цены на них”, — говорит Билявский.

По словам эксперта, частично россиянам удалось ослабить ЕС. Энергетический кризис привел к росту инфляции от 3 до 8%. Также показательно ослабление евро, которое сравнялось в цене с долларом.

“Поэтому, я думаю, что 21 июля “Северный поток-1” может не выйти с регламентных работ и не заработать. Если бы Россия хотела сотрудничать со странами ЕС, она могла бы снять агрегаты с газопровода “Северный поток-2” и установить их на компрессорную станцию “Северного потока-1” или все-таки увеличить заявку для транспортировки газа через украинскую ГТС. Они этого не сделали поскольку не заинтересованы в сотрудничестве. Они хотят, чтобы экономика стран, которые поддерживают Украину в войне стремительно ухудшалась”, — говорит Билявский.

Также он отмечает, что история с турбиной, может быть попыткой создать лазейку для обхода санкций. Возврат турбины создаст претендент, который позже может разрастись и уничтожить санкционную политику.

Европа, газ и новости из России

После начала ремонтных работ на “Северном потоке-1” и прекращения поставок газа по этому трубопроводу, итальянская компания Eni 11 июля сообщила, что поставки газа от “Газпрома” снизились на треть по сравнению с предыдущими днями. О снижении поставок сообщили и в австрийской OMV, пока с оговоркой, что повода для введения чрезвычайной ситуации в энергетике нет.

В свою очередь во Франции призвали готовится к полной остановке поставок газа из России. Французское минэкономики даже начало составлять перечень предприятий, которые можно будет отключить от газа без существенных последствий для экономики. Также с целью обеспечения энергетической безопасности французские власти решили национализировать компанию Electricite de France(EDF), которая является флагманом французской ядерной энергетики.

Во время прошлого обострения энергетического кризиса, пожар в ЕС помогали тушить поставки сжиженного газа из США, а также поставки газа из Норвегии. Однако в начале июня произошел взрыв на крупнейшем американском LNG-терминале во Фрипорте, штат Техас из-за чего поставки американского сжиженного газа в ЕС существенно сократились. Что касается Норвегии, то там тоже обошлось не без проблем: из-за забастовки были остановлены месторождения Gudrun, Oseberg Süd и Oseberg Ost. К забастовке могли присоединиться и другие месторождения, но вмешалось норвежское правительство и газовики вернулись к работе. Примечательно, что забастовка была инициирована небольшим профсоюзом Lederne, который представляет интересы в основном топ-менеджмента нефтегазовой отрасли. Однако и сама забастовка и риск ее эскалации также существенно подстегнули цены на европейских газовых хабах.

По словам Билявского европейских газовый рынок очень чувствительный к информационным сигналам, которые генерируют страны-поставщики газа. Этим активно пользуются российские лоббисты, которых на европейском газовом рынке все еще очень много. Именно за счет информационного фактора цена на газ и находится в коридоре от 1800 до 2200 долларов за тысячу кубометров.

“Я думаю, что в ЕС сейчас достаточно ресурсов для преодоления кризиса. У ЕС сейчас нет проблем с углем: на складах Антверпен-Роттердам примерно на 20% больше угла, чем его было на 1 июля 2021 году. Поэтому в генерации электроэнергии можно балансировать первичный энергоноситель и выбирать между природным газом и углем. Сейчас довольно благоприятная ситуация чтобы ЕС максимально уменьшил объемы потребления газа. В первую очередь в секторе ЖКХ. Поэтому я думаю, что относительно дефицита газа больше шума чем фактов”, — говорит Билявский.

По мнению эксперта снизить спотовые цены поможет возобновление поставок газа с LNG-терминала в американском Фрипорте, который должен возобновить работу в конце августа - начале июля. Также охладить европейский рынок может государственное вмешательство.

“ЕС может временно пересмотреть модель рынка. Можно стимулировать потребителей договариваться с трейдерами из Норвегии и Нидерландов о долгосрочных и среднесрочных контрактах на поставку газа. Можно даже объявить предкризисную ситуацию и обязать стороны заключать такие контракты. Это позволит снизить долю спотовых торгов и стабилизирует цены. В целом ситуация не такая критическая как показывают в медиа. Критической ее делают российские лоббисты в ЕС с главной целью уничтожить последовательность действий международных партнеров Украины. То есть, то что сейчас происходит на газовом рынке это элемент войны против Украины”, — говорит Билявский.