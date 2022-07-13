В Канаде через суд хотят отменить передачу турбины для "Северного потока"

Всемирный конгресс украинцев и украинская диаспора подали в Канаде судебный иск в связи с решением правительства передать обратно после обслуживания турбину Siemens для "Северного потока", несмотря на санкции.

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Об этом сообщает National Post.

Канада под давлением со стороны правительства Германии решила отправить турбину, которая проходила техническое обслуживание в Монреале, обратно в Россию, где ее можно будет установить в российский газопровод "Северный поток", по которому природный газ подается в Европу.

Всемирный конгресс украинцев и украинская диаспора подали иск в Федеральный суд в Канаде, чтобы предотвратить отправку турбины обратно.

Всемирный конгресс украинцев требует судебного пересмотра для отмены разрешения на экспорт турбины и предотвращения любых других работ по техническому обслуживанию российских турбин в Канаде в будущем.

"Решение Канады нарушает санкции и отправить турбину Siemens обратно в Россию — серьезная ошибка с ужасными последствиями. Это исключение из режима санкций против России абсолютно неприемлемо. Мы не можем предоставить террористическому государству инструменты, необходимые ему для финансирования убийства десятков тысяч невинных людей", — заявил президент и генеральный директор Всемирного конгресса украинцев Пол Грод.

Турбина является частью компрессорной установки трубопровода и находилась на объекте Siemens Energy в Монреале для обслуживания, когда началась война. Канадские санкции не позволили компании вернуть ее в Россию. Владельцы Nord Stream говорят, что без турбины они не смогут эксплуатировать трубопровод на полную мощность.

Правительство Канады заявило, что выдаст "ограниченное по времени и отзывное разрешение" на экспорт турбины в Россию, несмотря на санкции.

Россия прекратила поставки газа по "Северному потоку" из-за ремонта газопровода. Российский "Газпром" уже сокращал экспорт газа в Европу, что многими рассматривалось как тактика, направленная на ослабление решимости ЕС ввести санкции в отношении России.

В электронном письме представитель Siemens сообщил, что компания работает над всеми необходимыми шагами, чтобы отправить турбину обратно.

"Политическое решение об экспорте является необходимым и важным первым шагом на пути к поставке турбины. В настоящее время наши специалисты интенсивно работают над всеми дальнейшими формальными согласованиями и логистикой; среди прочего, это включает обязательные по закону процедуры экспортного и импортного контроля. Наша цель — как можно быстрее доставить турбину к месту эксплуатации", - заявили в компании.

Германия надеется получить по трубопроводу как можно больше газа, чтобы заполнить резервные резервуары на предстоящую зиму, учитывая снижение экспорта газа из России. Правительство Германии предупредило, что впереди будет гораздо больше трудностей, если трубопровод не будет продолжать работать.

В свою очередь, Грод сказал, что в Украине есть существующие трубопроводы, которые могут служить каналом для транспортировки российского газа в Германию, и Европа должна настаивать на том, чтобы Россия их использовала. Он сказал, что понимает, что в Европе и во всем мире приходится платить за это, но десятки тысяч украинцев погибли, и единственный способ предотвратить все это — положить конец войне.

"Мы понимаем, что страдает весь мир, рост цен на продукты, существенный дефицит продовольствия, рост цен на газ. Инфляция и то, что это все ответственность Владимира Путина, и мы не можем упускать это из виду. В этом нужно быть очень решительными и принципиальными, потому что любое колебание будет использовано Владимиром Путиным", — сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский также осудил решение Канады, заявив, что это признак слабости решимости мира против Владимира Путина. Он выступил с критикой, утверждая, что исключение будет лишь первой из многих точек давления, которые Россия будет использовать для ослабления санкций.

"Если террористическое государство может выдавить такое исключение из санкций, то каких исключений оно захочет завтра или послезавтра", — сказал он, подчеркивая, что это только побудит Россию продолжать использовать природный газ в качестве оружия.

Отметим, Министерство иностранных дел и Министерство энергетики Украины выразили глубокое разочарование в связи с решением правительства Канады выдать разрешение на возвращение в Германию отремонтированных компанией Siemens Canada турбин для газопровода "Северный поток".