У Канаді через суд хочуть скасувати передачу турбіни для "Північного потоку"

Світовий конгрес українців та українська діаспора подали у Канаді судовий позов у зв'язку з рішенням уряду передати назад після обслуговування турбіну Siemens для "Північного потоку", незважаючи на санкції.

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Про це повідомляє National Post.

Канада під тиском з боку уряду Німеччини вирішила відправити турбіну, яка проходила технічне обслуговування в Монреалі, назад до Росії, де її можна буде встановити в російський газопровід "Північний потік", яким природний газ подається до Європи.

Світовий конгрес українців та українська діаспора подали позов до Федерального суду в Канаді, щоб запобігти відправленню турбіни назад.

Світовий конгрес українців вимагає судового перегляду для скасування дозволу на експорт турбіни та запобігання будь-яким іншим роботам з технічного обслуговування російських турбін у Канаді в майбутньому.

"Рішення Канади порушує санкції і відправити турбіну Siemens назад до Росії - серйозна помилка з жахливими наслідками. Цей виняток із режиму санкцій проти Росії абсолютно неприйнятний. Ми не можемо надати терористичній державі інструменти, необхідні для фінансування вбивства десятків тисяч невинних людей", — заявив президент і генеральний директор Всесвітнього конгресу українців Пол Грод.

Турбіна є частиною компресорної установки трубопроводу і була на об'єкті Siemens Energy в Монреалі для обслуговування, коли почалася війна. Канадські санкції не дозволили компанії повернути її до Росії. Власники Nord Stream кажуть, що без турбіни вони не зможуть експлуатувати трубопровід на повну потужність.

Уряд Канади заявив, що видасть "обмежений за часом і відкликаний дозвіл" на експорт турбіни до Росії, незважаючи на санкції.

Росія припинила постачання газу Північним потоком через ремонт газопроводу. Російський "Газпром" вже скорочував експорт газу до Європи, що багатьма розглядалося як тактика, спрямована на ослаблення рішучості ЄС запровадити санкції щодо Росії.

В електронному листі представник Siemens повідомив, що компанія працює над усіма необхідними кроками, щоб відправити турбіну назад.

"Політичне рішення про експорт є необхідним та важливим першим кроком на шляху до постачання турбіни. В даний час наші фахівці інтенсивно працюють над усіма подальшими формальними узгодженнями та логістикою. Наша мета - якнайшвидше доставити турбіну до місця експлуатації", - заявили в компанії.

Німеччина сподівається отримати трубопроводом якнайбільше газу, щоб заповнити резервні резервуари на зиму, враховуючи зниження експорту газу з Росії. Уряд Німеччини попередив, що попереду буде набагато більше труднощів, якщо трубопровід не продовжуватиме працювати.

У свою чергу, Грод сказав, що в Україні є існуючі трубопроводи, які можуть бути каналом для транспортування російського газу до Німеччини, і Європа має наполягати на тому, щоб Росія їх використала. Він сказав, що розуміє, що в Європі та в усьому світі доводиться платити за це, але десятки тисяч українців загинули, і єдиний спосіб запобігти цьому — покласти край війні.

"Ми розуміємо, що страждає весь світ, зростання цін на продукти, суттєвий дефіцит продовольства, зростання цін на газ". Інфляція і те, що це все відповідальність Володимира Путіна, і ми не можемо забувати це. У цьому треба бути дуже рішучими та принциповими, бо будь-яке коливання буде використане Володимиром Путіним", — сказав він.

Президент України Володимир Зеленський також засудив рішення Канади, заявивши, що це є ознакою слабкості рішучості світу проти Володимира Путіна. Він виступив із критикою, стверджуючи, що виняток буде лише першою з багатьох точок тиску, які Росія використовуватиме для послаблення санкцій.

"Якщо терористична держава може вибороти такий виняток із санкцій, то яких винятків вона захоче завтра чи післязавтра", - сказав він, наголошуючи, що це тільки спонукає Росію продовжувати використовувати природний газ як зброю.

Зазначимо, Міністерство закордонних справ та Міністерство енергетики України висловили глибоке розчарування через рішення уряду Канади видати дозвіл на повернення до Німеччини відремонтованих компанією Siemens Canada турбін для газопроводу "Північний потік".