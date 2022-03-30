Газовый шантаж. К чему приведут угрозы России отключить Европе газ

28 марта страны “Большой семерки” после совместного заседания подтвердили, что не будут платить за газ в рублях. Выступая перед журналистами, министр экономики Германии Роберт Хаек заявил, что G7 готовы к любым сценариям, а условия России неприемлемы.

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Ранее, 21 марта, в ходе совещания с правительством российский президент Путин заявил, что Россия больше не будет принимать доллары и евро в качестве оплаты за природный газ и собирается перейти на расчеты в рублях. При этом он поручил российскому центробанку за неделю определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке РФ покупателями российского газа.

ЕС запретил поставлять в Россию евро, поэтому Путин в ответ заявил, что считает евро и доллар "скомпрометировавшими себя валютами". В ответ на вторжение России в Украину США, Великобритания, ЕС, а также ряд других стран ввели жесткие санкции против России и продолжают вводить новые. Санкции были введены против нефтегазовой отрасли РФ, которая все предыдущие годы формировала половину поступлений в российский бюджет. Из-за этого РФ в перспективе может быть вытеснена из мирового рынка углеводородов, а доля ее рынка будет разделена между другими крупными поставщиками.

Кроме того, из-за санкций против российского центробанка, а также ряда других крупных банков РФ страна-агрессор оказалась в финансовой изоляции и не может ввозить на свою территорию доллары и евро. Кроме того, Запад ввел ряд ограничений в отношении золотых запасов России, что не даст стране-агрессору смягчить последствия финансовых санкций за счет своего золотого резерва.

С первого дня войны Россия поставляет в Европу газ, в том числе и через украинскую газотранспортную систему. Она намерена делать это и далее, несмотря на жесткие санкции, введенные против нее странами Запада, которые теперь считаются "недружественными" в РФ.

Путин хочет обезопасить поступление валюты в Россию и шантажирует ЕС отключением газа

Беспрецедентные санкции против нефтегазовой отрасли РФ, а также изоляция российских компаний привели к тому, что Россия уже не может продавать свою нефть старым покупателям даже с рекордным дисконтом. Кроме того, уход из страны-агрессора ряда крупных компаний и ограничение контейнерных перевозок вызвало в РФ безработицу и закрытие бизнесов. А заморозка резервов центробанка и других банков РФ, а также другие санкции против финансового сектора вызвали рекордное падение курса рубля не только по отношению к доллару и евро, но также к гривне и национальным валютам среднеазиатских стран. В совокупности это спровоцировало не только массовую безработицу, инфляцию и падение благосостояния российских граждан, но и существенное падение поступлений в российский бюджет.

Путин, который с момента своего прихода к власти использовал военные конфликты для повышения своего рейтинга и укрепления своей власти, в случае с вторжением в Украину столкнулся с экономическими трудностями, которые грозят привести к диаметрально противоположному эффекту.

В настоящее время Россию покинули и продолжают покидать ее наиболее образованные, обеспеченные и экономически активные граждане, что в перспективе грозит обернуться дальнейшим падением экономики. Из-за финансовых ограничений Россия также столкнулась с дефицитом валюты, которая нужна ей для поддержания финансовой стабильности крупных государственных предприятий, на которых держится нынешний режим. Также Кремлю нужны средства, поскольку сейчас он должен финансировать военную кампанию против Украины и намерен продолжать это делать ближайшие месяцы.

Пока что газ является одним из немногих товаров, который Европа продолжает покупать, так как не может быстро диверсифицировать поставки. Таким образом, экспорт голубого топлива в ЕС остается для Кремля одним из главных источников поступления валюты. С начала войны поставки газа из России в страны ЕС увеличились во много раз, в том числе и через территорию Украины. Торговля газом остается одним из немногих существенных источников по наполнению российского бюджета, в том числе и для финансирования военной кампании против Украины.

По мнению журналиста Сергея Головнева, своим решением Путин пытается избежать ареста на иностранных счетах валютной выручки за газ, поскольку она сразу будет зачислена на счета российских банков в процессе обмена на рубли. Чтобы рассчитаться за газ из России, "страна из недружественного списка" должна купить у российских банков или на Московской бирже за доллары или евро необходимое количество рублей.

Вынуждая ЕС, а также страны, поддержавшие санкции против нее, покупать за доллар и евро российский рубль, Кремль также пытается унизить своих оппонентов и продемонстрировать их зависимость от российских энергоносителей.

А член наблюдательного совета Национального банка Украины Виталий Шапран считает, что переход на продажу газа за рубли нужен РФ для подстраховки.

“Не поставлять же газ в ЕС россияне не могут, так как для них это источник валюты. Предполагается, что покупатели газа должны будут искать рубли на внутреннем российском рынке. А зачем же вам, россияне, евро на внутреннем российском рынке, если вам на пресс-конференциях госчиновники рассказывают, что и евро, и доллар потеряли доверие? Ответ тут простой: и доллары, и евро очень нужны РФ, просто есть риск, что пока они дойдут до "Газпрома" привычным безнальным маршрутом, их тоже кто-то может арестовать”, — пишет Шапран.

При этом он отмечает, что недавняя инициатива Кремля, согласно которой расчеты по внешним долгам должны проводиться в российских рублях, ни к чему не привела. Сам Минфин РФ рассчитался долларами, а госкорпорации поочередно стали получать спецразрешения гасить облигации и проценты по ним в валютах выпуска.

“Почему так произошло? А потому, что если эти госкорпорации начнут рассчитываться рублями за долги в инвалюте, то получат дефолтный статус, далее последует комитет кредиторов и арест имущества этих корпораций за рубежом. А поскольку почти все экспортные компании в РФ обременены таким имуществом, то и президентский указ становится фикцией. А раз так, то те немалые запасы валюты, которые не арестованы цивилизованным миром и находятся на счетах госкорпораций, начинают постепенно таять. Старые займы гасятся, новых же никто не дает”, — отмечает эксперт.

Почему Европа не будет платить в рублях

Энергетический кризис, что случился в Европе прошлой зимой, был спровоцирован во многом из-за действий российского газового монополиста, компании “Газпром”. Кремль использовал газ как оружие, сокращая поставки на спотовый рынок ЕС, а также перепродавая газовые деривативы через подконтрольные ему компании. Таким образом “Газпрому” удалось повысить котировки газа до невиданных ранее значений.

Кроме того, с лета прошлого года “Газпром”, которому принадлежат наибольшие подземные газохранилища в Европе, планомерно опустошал запасы голубого топлива в ЕС, таким образом создавая его дефицит. С наступлением весны (по состоянию на 9 марта) общий остаток газа в ПХГ Европы составляет 27%. Подземные хранилища Германии опустошены на 74,4%, Франции – на 80,3%. Из-за этого ЕС, который пережил энергетический кризис прошлой зимой, теперь также не застрахован от энергетического кризиса на следующий отопительный сезон.

В прошлом году Евросоюз импортировал из России 155 млрд кубометров газа, что составляет примерно 40% от его общего уровня потребления. Объем экспорта газа "Газпрома", которому также принадлежат самые большие подземные газохранилища в ЕС, составил 145 млрд кубометров.

При этом с каждым из европейских клиентов у “Газпрома” есть контракт, где четко прописаны условия поставки газа, в том числе и валюта, в которой проводятся расчеты. На условия контрактов и сослались лидеры стран ЕС и главы европейских компаний, комментируя решение Кремля перейти на расчеты в рублях.

"Везде действуют твердые договоры, в которых указание валюты, в которой происходит оплата, является частью контракта", — заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Такой возможности особо нет. Ямальский контракт, деталей которого я раскрывать не могу, предусматривает способ регулирования цены", — сказал глава польской нефтегазовой компании PGNiG Павел Маевский.

Премьер-министр Италии Марио Драги также считает, что перевод расчётов за природный газ в рубли будет считаться нарушением контрактов.

А премьер-министр Словении Янез Янша сказал, что ЕС не будет платить за природный газ в рублях. Он подчеркнул, в Европе вряд ли кто-то знает, "как выглядят рубли". При этом он добавил, что переход на оплату в рублях по контрактам на поставки газа может привести к изменению цены приобретаемого топлива.

"Если мы меняем условия контракта, то можно все заново обсуждать, в том числе и цены. Для меня самое главное, чтобы цены упали. Сегодня цены совершенно оторваны от реальности, я рад, что Еврокомиссия выступила с предложениями, в том числе, по введению ограничений цен на газ", – отметил премьер-министр Бельгии Александр де Кро.

Однако Кремль продолжает давить на лидеров стран Европы, настаивая на новых условиях расчетов. Своим указом Путин поручил российскому центробанку и "Газпрому" перевести расчеты за газ в рубли уже с 31 марта.

А его пресс-секретарь Владимир Песков допустил, что при отказе ЕС работать на новых условиях поставки голубого топлива и вовсе могут прекратиться, поскольку бесплатно газ поставлять никто не будет.

“То, что мы не будем бесплатно поставлять газ, это однозначно. Это можно сказать с абсолютной уверенностью”, — сказал Песков российским журналистам.

При этом заявление Хаека после заседания G7 демонстрирует, что Европа не будет идти на шантаж и готова к последствиям. Еще 25 марта на заседании Европейского совета приняли решение создать платформу для совместных закупок газа странами-членами ЕС. Доступ к платформе также будут иметь страны Западных Балкан и три ассоциированных восточных партнера, в число которых входит и Украина.

Такой шаг поможет снизить конкуренцию за газ среди стран ЕС, а также может стать серьезным шагом для стабилизации энергетического рынка Европы. Высокая цена на газ оказывает сильное давление на население стран ЕС, которое еще не оправилось от экономического кризиса, вызванного COVID-19. Кроме роста тарифов за коммунальные услуги по благополучию граждан ЕС ударит также и рост цен на продукты питания, вызванный невозможностью экспорта сельхозпродукции из Украины, а также возможность приостановки такого экспорта из РФ.

Как Европа может преодолеть кризис

В отличие от авторитарной России, где власть не обращает внимание на трудности обычных граждан, политические системы стран-членов ЕС опираются на демократические ценности. Европейские политики, которые пришли к власти вследствие победы на выборах, могут быть отстранены от власти после следующих выборов, если недовольство граждан станет слишком сильным. С другой стороны, большая часть населения стран ЕС поддерживает Украину, которая воюет с авторитарной Россией, пытаясь сохранить свои ценности свободы и демократии.

В таких условиях разумным выходом для ЕС будет временный уход от рыночного регулирования и частичный переход к ручному регулированию цен в таких отраслях, как энергетика и продовольствие. Это позволит ограничить потребительский спрос и спекуляцию, а вследствие этого и инфляцию в данных отраслях на время экономического противостояния ЕС с Россией.

Похожие регуляции уже вводились в западных странах в прошлом веке. Так, в годы Первой мировой в Европе возникла карточная система распределения товаров первой необходимости. Поскольку сельское хозяйство было разрушено из-за нехватки рабочих рук, тяглового скота и дефицита нитратных удобрений, а импорт в таких странах, как Британия и Германия, затруднился из-за боевых действий, воюющие стороны отказались от рыночных механизмов и перешли к административной политике рационирования в распределении продуктов питания. Такая политика достигла своего пика к 1918 году, а в наиболее пострадавших от войны странах она продолжалась и некоторое время после ее завершения. В годы Второй мировой власти воюющих стран вернулись к ручному распределению социально важных товаров. К таким помимо продуктов питания добавились нефтепродукты, которые выдавались по талонам (как в США) или вовсе были запрещены к использованию частным потребителям и выдавались лишь военным, экстренным службам и фермерам (как в Великобритании). Кроме того, талоны на бензин применялись в Европе и США после нефтяного кризиса 1973 года, когда арабские страны установили эмбарго нефти против союзников Израиля в Войне Судного дня.

Конечно, в текущих условиях ЕС не будет вводить жесткое нормирование подобно тому, что было в годы мировых войн. Однако не лишено смысла субсидирование населения и социально значимых учреждений подобно тому, которое происходило во время энергетического кризиса прошедшей зимы. Тогда правительства ЕС боролись с кризисом путем снижения налогов и компенсации домохозяйствам с низкими доходами, на что члены ЕС тратили десятки миллиардов евро из своих бюджетов. В будущим к этим мерам может добавиться и замораживание тарифов для некоторых категорий потребителей, а также субсидирование отдельных отраслей. Также в свете последний решений Еврокомиссии не исключены ограничения спекуляций дериватами, что в свою очередь нивелирует действия Кремля на газовом рынке ЕС и снизит цену на газ.

К тому же уже сейчас США активно ищут газ для Европы, а американские газовики могут переориентировать свои поставки из-за того, что рынок Азии будет загружен российским ресурсом, а европейский рынок будет оставаться для них привлекательным из-за высокой цены.

Пока что Европа демонстрирует нежелание идти на поводу у Кремля и готовиться к самым худшим сценариям развития событий. Однако такие сценарии остаются крайне нежелательными и для Кремля. Если в ЕС поймут, что вполне могут обойтись без российского газа, а в последствии смогут диверсифицировать свои поставки и найти замену российскому газу в достаточном количестве европейский рынок энергоносителей, доходы от него и последние рычаги влияния на европейскую политику будут потеряны для Кремля на долгие годы. А это значит, что препятствий для дальнейшей изоляции России больше не останется.