Шольц исключает запуск "Северного потока-2"

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц исключил запуск газопровода “Северный поток-2”. Об этом пишет немецкое издание Tagesschau.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Да, это он исключает", — ответил представитель правительства на вопрос, может ли осенью измениться решение о прекращении сертификации газопровода в связи с отсутствием объемов газа.

Также по словам представителя правительства Штеффена Хебестрайта, канцлер Олаф Шольц не видит "отсутствия или снижения поддержки"санкций против России среди населения.

"Понятно, что снижение поставок газа создает проблемы для всех нас. Но также ясно, что мы стоим на стороне Украины и поддерживаем санкции, о которых мы вместе договорились — в Европейском союзе и в международном сообществе", — сказал Хабестрайт.

Напомним, ранее издание Bloomberg со ссылкой на свои источники в Кремле сообщило, что Россия планирует и дальше поставлять в европейские страны минимальный объем газа, чтобы усиливать давление на Европейский Союз из-за жесткой санкционной политики блока, направленной против нее как страны-агрессора.

Российская Федерация инвестировала в "Северный поток-2" 10 миллиардов евро. Газопровод был готов к работе еще в 2021 году.

Вокруг "Северного потока-2" было много споров, ведь Россия, как считают украинские власти, использовала его как оружие. Газопровод осталось только сертифицировать, чтобы ввести в эксплуатацию. Но после того как глава государства-агрессора Владимир Путин признал независимость так называемых "Л/ДНР", страны начали вводить санкции против РФ.

22 февраля, по инициативе канцлера ФРГ Олафа Шольца, в Германии остановили сертификацию российского газопровода, что было связано с действиями РФ в отношении Украины. До этого Шольц заявлял, что газопровод "Северный поток-2" будет остановлен в случае эскалации ситуации в Украине.

После начала войны между Украиной и Россией 24 февраля против РФ ввели новые санкции, которые оказали мощное негативное влияние на экономику страны. Вскоре после этого сотрудников Nord Stream 2 AG начали массового увольнять, а СМИ сообщать, что СП2, скорее всего, никогда не введут в эксплуатацию.