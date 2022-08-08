Шольц виключає запуск "Північного потоку-2"

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц виключив запуск газопроводу "Північний потік-2". Про це пише німецьке видання Tagesschau.

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"Так, це він виключає", - відповів представник уряду на запитання, чи може восени змінитися рішення про припинення сертифікації газопроводу через відсутність обсягів газу.

Також за словами представника уряду Штеффена Хебестрайта, канцлер Олаф Шольц не бачить "відсутності чи зниження підтримки" санкцій проти Росії серед населення.

"Зрозуміло, що зниження постачання газу створює проблеми для всіх нас. Але також зрозуміло, що ми стоїмо на боці України та підтримуємо санкції, про які ми разом домовилися - у Європейському союзі та у міжнародному співтоваристві", - сказав Хабестрайт.

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg із посиланням на свої джерела в Кремлі повідомило, що Росія планує й надалі постачати до європейських країн мінімальний обсяг газу, щоб посилювати тиск на Європейський Союз через жорстку санкційну політику блоку, спрямовану проти неї як країни-агресора.

Російська Федерація інвестувала у "Північний потік-2" 10 мільярдів євро. Газопровід був готовий до роботи ще 2021 року .

Навколо "Північного потоку-2" було багато суперечок, адже Росія, як вважає українська влада, використовувала її як зброю. Газопровід залишилося лише сертифікувати, щоби ввести в експлуатацію. Але після того, як глава держави-агресора Володимир Путін визнав незалежність про "Л/ДНР", країни почали запроваджувати санкції проти РФ.

22 лютого, з ініціативи канцлера ФРН Олафа Шольца, у Німеччині зупинили сертифікацію російського газопроводу, що було пов'язано з діями РФ щодо України. До цього Шольц заявляв, що газопровід "Північний потік-2" буде зупинено у разі ескалації ситуації в Україні.

Після початку війни між Україною та Росією 24 лютого проти РФ ввели нові санкції, які вплинули на економіку країни. Незабаром після цього співробітників Nord Stream 2 AG почали масово звільняти, а ЗМІ повідомляти, що СП2, швидше за все, ніколи не введуть в експлуатацію.