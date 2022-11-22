Україна планує підвищити плату за транзит російської нафти трубопроводом "Дружба"

Україна планує з наступного року підвищити плату за транзит російської нафти трубопроводом "Дружба" до Східної Європи через атаки Москви на енергосистему країни.

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Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на лист "Укртранснафти" російському оператору "Транснефть".

У листі йдеться про те, що "Укртранснафта" підвищить тарифи на транспортування сирої нафти до Угорщини та Словаччини на 2,10 євро за тонну до 13,60 євро з 1 січня 2023 року. У квітні компанія вже підвищувала плату, внаслідок чого загальне збільшення у річному обчисленні становило 51%.

"Руйнування української енергетичної інфраструктури, які тривають, призвели до значного дефіциту електроенергії, збільшення її вартості, нестачі палива, запасних частин.Також збільшились витрати на організацію безпечних умов праці персоналу та охорону об'єктів", – цитує агентство текст листа, підписаного генеральним директором "Укртранснафти" Володимиром Цепендою.

Транзит російської нафти трубопроводом "Дружба" було зупинено на день після того, як електростанція, яка обслуговує трубопровід в Україні, зазнала ракетного удару 15 листопада.

Зазначимо, що коли ЄС ще тільки обговорював введення ембарго на російську нафту, Угорщина вже називала неприйнятною українську заяву про те, що "з нафтопроводом "Дружба", яким нафта надходить до Угорщини, може статися все, що завгодно.