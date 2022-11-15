Прокачування нафти трубопроводом "Дружба" знову призупинилося

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан ввечері 15 листопада скликав Раду безпеки через призупинення транспортування нафти нафтопроводом "Дружба". Про це повідомив речник угорського прем'єра Золтан Ковач.

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"У відповідь на припинення транспортування нафти нафтопроводом "Дружба" та ракетний удар по території Польщі Віктор Орбан скликає Раду оборони Угорщини", — написав Ковач у Twitter.

За попередньою інформацією, Україна призупинила прокачування нафти трубопроводом "Дружба" у напрямку Угорщини через падіння напруги. Зазначимо, в Україні склалася складана ситуація в системі електропостачання через російські ракетні удари.

На засідання Рада безпеки також планують обговорити, ймовірне, влучання російської ракети по території Польщі, по межує з Україною. За інформацією угорських ЗМІ, міністр національної оборони Крістоф Салай-Бобровницький вже провів телефонну консультацію з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом щодо подій в Польщі.

Нагадаємо, у серпні також зупинялася прокачка нафти південною гілкою трубопроводу. Тоді транзит нафти зупинила Росія через проблеми, пов'язані з платою за транзит.

Південна гілка "Дружби" постачала нафту до Угорщини, Чехії та Словаччини.

Зазначимо, що коли ЄС ще тільки обговорював введення ембарго на російську нафту, Угорщина вже називала неприйнятною українську заяву про те, що "з нафтопроводом "Дружба", яким нафта надходить до Угорщини, може статися все, що завгодно.

Джерело фото: ua.depositphotos.com