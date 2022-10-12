На одній із ниток нафтопроводу "Дружба" стався витік

На території Польщі на одній із ниток нафтопроводу "Дружба", яким РФ постачає нафту до Європи, пізно ввечері 11 жовтня стався витік. Про це повідомила пресслужба польського оператора Pern.

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Витік стався на ділянці трубопроводу приблизно за 70 кілометрів від Полоцька. По цій гілці нафта потрапляє до Німеччини.

На місце події негайно виїхали рятувальні служби Pern та ДСНС для оцінки ситуації, охорони території та початку рятувальних робіт.

"На даний момент причини інциденту невідомі - тиск у пошкодженій трубі було негайно вимкнено. Друга нитка газопроводу працює без змін", — йдеться в заяві пресслужби.

На даний момент всі служби польського оператора вживають заходів згідно з алгоритмами, передбаченими для подібної ситуації.

При цьому інші елементи інфраструктури PERN, у тому числі Поморська ділянка, яка транспортує сиру нафту танкерами до Польщі, а потім і до Німеччини, працюють у стандартному режимі.

Зазначимо, що це вже друга "проблемна ситуація", що сталася з нафтопроводом "Дружба" за останні два місяці. У серпні зупинялася прокачка нафти південною гілкою трубопроводу. Тоді транзит нафти зупинила Росія через проблеми, пов'язані з платою за транзит.

Згодом український оператор трубопроводів "Укртранснафта" погодився на пропозицію угорської MOL та словацької Slovnaft щодо оплати транзиту нафти нафтопроводом "Дружба" через Україну. Транзит відновили через два дні після зупинки.