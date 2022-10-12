На одной из нитей нефтепровода "Дружба" произошла утечка

На территории Польши на одной из нитей нефтепровода "Дружба", которым РФ поставляет нефть в Европу, поздно вечером 11 октября произошла утечка. Об этом сообщила пресс-служба польского оператора Pern.

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Утечка произошла на участке трубопровода примерно в 70 километрах от Полоцка. По этой ветке нефть попадает в Германию.

На место происшествия немедленно выехали спасательные службы Pern и ГСЧС для оценки ситуации, охраны территории и начала спасательных работ.

"На данный момент причины инцидента неизвестны - давление на поврежденной нити было немедленно отключено. Вторая нить газопровода работает без изменений", - говорится в заявлении пресс-службы.

На данный момент все службы польского оператора принимают меры по алгоритмам, предусмотренным для подобной ситуации.

При этом другие элементы инфраструктуры PERN, в том числе Поморский участок, транспортирующий сырую нефть танкерами в Польшу, а затем и в Германию, работают в стандартном режиме.

Отметим, что это уже вторая "проблемная ситуация", произошедшая с нефтепроводом "Дружба" за последние два месяца. В августе останавливалась прокачка нефти по южной ветке трубопровода. Тогда транзит нефти остановила Россия из-за проблем, связанных с платой за транзит.

Впоследствии украинский оператор трубопроводов "Укртранснафта" согласился на предложение венгерской MOL и словацкой Slovnaft по оплате транзита нефти по нефтепроводу "Дружба" через Украину. Транзит возобновили через два дня после остановки.