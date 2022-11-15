Прокачка нефти по трубопроводу "Дружба" вновь приостановилась

Премьер Венгрии Виктор Орбан вечером 15 ноября созвал Совет безопасности из-за приостановки транспортировки нефти по нефтепроводу "Дружба". Об этом сообщил спикер венгерского премьера Золтан Ковач.

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"В ответ на прекращение транспортировки нефти по нефтепроводу "Дружба" и ракетный удар по территории Польши Виктор Орбан созывает Совет обороны Венгрии", - написал Ковач в Twitter.

По предварительной информации, Украина приостановила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" в направлении Венгрии из-за падения напряжения. Отметим, в Украине сложилась сложная ситуация в системе электроснабжения из-за российских ракетных ударов.

На заседание Совбез также планируют обсудить, вероятное, попадание российской ракеты по территории Польши, граничащей с Украиной. По информации венгерских СМИ, министр национальной обороны Кристоф Салай-Бобровницкий уже провел телефонную консультацию с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом по поводу событий в Польше.

Напомним, в августе также останавливалась прокачка нефти по южной ветке трубопровода "Дружба". Тогда транзит нефти остановила Россия из-за проблем, связанных с платой за транзит.

Южная ветвь трубопровода поставляла нефть в Венгрию, Чехию и Словакию.

Отметим, что когда ЕС еще только обсуждал введение эмбарго на российскую нефть, Венгрия уже называла неприемлемым украинское заявление о том, что "с нефтепроводом "Дружба", по которому нефть поступает в Венгрию, может произойти все, что угодно.

Источник фото: ua.depositphotos.com