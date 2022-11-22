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Энергетика
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Украина планирует повысить плату за транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба"

Украина планирует повысить плату за транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба"
Поставки дешевой российской нефти очень важны для таких стран как Венгрия и Словакия, так как позволяют обеспечить население этих стран дешевым бензином

Украина планирует со следующего года повысить плату за транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" в Восточную Европу из-за атак Москвы на энергосистему страны.

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Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на письмо "Укртранснафти" российскому оператору "Транснефть".

В письме говорится, что "Укртранснафта" повысит тарифы на транспортировку сырой нефти в Венгрию и Словакию на 2,10 евро за тонну до 13,60 евро с 1 января 2023 года.

В апреле компания уже повышала плату, в результате чего общее увеличение в годовом исчислении составило 51%.

"Продолжающиеся разрушения украинской энергетической инфраструктуры привели к значительному дефициту электроэнергии, увеличению ее стоимости, нехватке топлива, запасных частей. Также увеличились расходы на организацию безопасных условий труда персонала и охрану объектов", – цитирует агентство текст письма, подписанного генеральным директором "Укртранснефть" Владимиром Цепендой.

Отметим, транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" был остановлен на день после того, как электростанция, обслуживающая трубопровод в Украине, потерпела ракетный удар 15 ноября.

Отметим, что когда ЕС еще только обсуждал введение эмбарго на российскую нефть, Венгрия уже называла неприемлемым украинское заявление о том, что "с нефтепроводом "Дружба", по которому нефть поступает в Венгрию, может произойти все, что угодно.

Автор:
Светлана Манько