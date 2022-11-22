Украина планирует повысить плату за транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба"

Украина планирует со следующего года повысить плату за транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" в Восточную Европу из-за атак Москвы на энергосистему страны.

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Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на письмо "Укртранснафти" российскому оператору "Транснефть".

В письме говорится, что "Укртранснафта" повысит тарифы на транспортировку сырой нефти в Венгрию и Словакию на 2,10 евро за тонну до 13,60 евро с 1 января 2023 года.

В апреле компания уже повышала плату, в результате чего общее увеличение в годовом исчислении составило 51%.

"Продолжающиеся разрушения украинской энергетической инфраструктуры привели к значительному дефициту электроэнергии, увеличению ее стоимости, нехватке топлива, запасных частей. Также увеличились расходы на организацию безопасных условий труда персонала и охрану объектов", – цитирует агентство текст письма, подписанного генеральным директором "Укртранснефть" Владимиром Цепендой.

Отметим, транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" был остановлен на день после того, как электростанция, обслуживающая трубопровод в Украине, потерпела ракетный удар 15 ноября.

Отметим, что когда ЕС еще только обсуждал введение эмбарго на российскую нефть, Венгрия уже называла неприемлемым украинское заявление о том, что "с нефтепроводом "Дружба", по которому нефть поступает в Венгрию, может произойти все, что угодно.