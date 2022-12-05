Япония установила ценовой предел на российскую нефть

Япония ввела предел цены на российскую нефть с понедельника, 5 декабря, но сырая нефть, импортированная с завода "Сахалин-2", будет исключена из ограничений.

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Об этом говорится в заявлении правительства Японии, пишет Reuters.

Отмечается, что решение было принято после договоренности между странами Большой семерки и Австралией в пятницу об ограничении цены на российскую сырую нефть на уровне 60 долларов за баррель в рамках последнего шага по введению санкций против Москвы из-за ее войны в Украине.

Исключение сырой нефти из дальневосточного российского проекта Сахалин-2, в котором японские энергетические операторы имеют долю после выхода Shell, было принято "в свете энергетической безопасности Японии", говорится в заявлении правительства.

О дальнейших мерах по российским нефтепродуктам, которые должны начаться 5 февраля 2023 года, будет объявлено позже, добавляется в заявлении правительства Японии.

Отметим, 5 декабря официально вступило в силу решение об эмбарго на поставку российской нефти в страны Европейского союза.

2 декабря Европейский Союз окончательно договорился установить предельную цену на поставляемую морским транспортом российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

Также страны "Большой семерки" (G7) и Австралия по достижении договоренности между 27 государствами-членами ЕС установили порог цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.