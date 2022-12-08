Украина будет настаивать на снижении порога цен на нефть из РФ до $30-35, - Минэкономики

Украина будет работать над тем, чтобы уровень ограничения цен на российскую нефть был пересмотрен и снижен до $30-35 за баррель вместо нынешних $60.

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Об этом сообщила первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко, пишет пресс-служба Минэкономики.

"Бурная негативная реакция России подтверждает, что мы двигаемся в правильном направлении. Однако в принятых решениях есть и минус. Это приемлемый и в целом комфортный для России уровень ограничения цен, который минимально повлияет на доходы России от нефти, если сравнивать с предыдущими годами ", – отметила она.

По ее словам, такое ограничение цены не повлияет на желание РФ финансировать в дальнейшем войну.

"Поэтому Украина будет работать над тем, чтобы уровень ограничения цен был пересмотрен нашими союзниками в сторону уменьшения в кратчайшие сроки. Оптимальный уровень, который действительно нанесет удар по нефтяным доходам России - 30-35 долларов за баррель", - подчеркнула Свириденко.

Отметим, 5 декабря официально вступило в силу решение об эмбарго на поставку российской нефти в страны Европейского союза.

2 декабря Европейский Союз окончательно договорился установить предельную цену на поставляемую морским транспортом российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

Также страны "Большой семерки" (G7) и Австралия по достижении договоренности между 27 государствами-членами ЕС установили порог цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.