Україна наполягатиме на зниженні порогу цін на нафту з РФ до $30-35, - Мінекономіки

Україна працюватиме над тим, щоб рівень обмеження цін на російську нафту був переглянутий і зменшений до $30-35 за барель замість нинішніх $60.

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Про це повідомила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко, пише пресслужба Мінекономіки.

"Бурхлива негативна реакція росії підтверджує, що ми рухаємося в правильному напрямку. Однак в ухвалених рішеннях є й мінус. Це прийнятний та в цілому комфортний для Росії рівень обмеження цін, який мінімально вплине на доходи Росії від нафти, якщо порівнювати з попередніми роками", - зазначила вона.

За її словами, таке обмеження ціни не вплине на бажання РФ фінансувати надалі війну.

"Тому Україна працюватиме над тим, щоб рівень обмеження цін був переглянутий нашими союзниками в сторону зменшення у найкоротші терміни. Оптимальний рівень, який справді завдасть удару по нафтовим доходам Росії, – 30-35 доларів за барель", - наголосила Свириденко.

Зазначимо, 5 грудня офіційно набуло чинності рішення про ембарго на постачання російської нафти у країни Європейського союзу.

2 грудня Європейський Союз остаточно домовився встановити граничну ціну на російську нафту, що постачається морським транспортом, на рівні 60 доларів за барель.

Також країни "Великої сімки" (G7) та Австралія після досягнення домовленості між 27 державами-членами ЄС встановили поріг цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.